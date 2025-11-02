"Pobijedili smo Zvezdu, a dominiraju u Evroligi": Jovanović otkrio šta je presudilo u ABA derbiju

Trener Spartaka iz Subotice Vlade Jovanović otkrio u čemu je Zvezda među najboljima u Evropi, a nije uspjela da bude bolja od njegovog tima.

Izvor: Youtube/ KK Spartak Office Shoes Subotica/printscreen

Košarkaši Spartaka iz Subotice savladali su Crvenu zvezdu u petom kolu ABA lige, a ovo je četvrti uzastopni tim momaka sa sjevera Srbije protiv beogradskih crveno-bijelih. U spektakularnoj atmosferi, pred bučnim domaćim navijačima u Dudovoj šumi, Subotičani su izveli velike preokret i stigli do pobjede.

O detaljima sa meča odmah nakon utakmice oglasio se Vlade Jovanović, dugogodišnji trener Spartaka i čovjek kojem je timu iz Subotice donio najbolje rezultate u istoriji. On je čestitao svojim igračima na velikoj pobjedi, ali i podsjetio da je na nju možda uticao umor protivničkih košarkaša koji su nedavno upisali dvije pobjede u duplom kolu Evrolige!

"Rekao sam u najavi da nas čeka veoma težak meč. Crvena zvezda je prije svega jedan evroligaški tim. Ima kvalitete, ne samo košarkaške već su izrazito atletski potentan tim. Toga sam se plašio. Ukoliko im se dozvoli skok u napadu, laki poeni iz izgubljenih lopti... Jako je bitno, jer se ovakve utakmice jako teško igraju protiv ekipa kao što je Zvezda. Svaku tvoju slabost i grešku znalački iskoriste, moraš da budeš spreman da se 'potučeš'. Kada to nismo radili, oni su lako dolazili do poena. Kada smo bili na liniji, mogli smo da igramo sa njima. Oni dolaze iz duplog kola, jako teške duple nedjelje. Možda je rezultat četvrte dionice kada smo ih mi dobili proizvod toga, ali moram da čestitam mom timu. I u trenucima kad nije išlo na našu stranu, našli smo način da sve to prebrodimo. Dosta zavisimo od šuta, imali smo u prvom poluvremenu otvorene šuteve koje smo promašili, a u posljednjoj četvrtini smo ubacili tri jako važna šuta. Nismo izgubili u skoku, dobili smo ih. To je jako bitna stavka jer su oni u tome dominantni na nivou Evrolige. Čestitam Zvezdi na svemu postignutom do sada, na današnjoj fer i korektnoj igri i da poželim mom kolegi Saletu Obradoviću i Zvezdi sve najbolje u nastavku Evrolige i ABA lige. Čestitam mojim igračima, pokazali smo karakter. Zaslužni su, ali dio zasluge mora da ide na račun publike koja je bila fenomenalna. Stvarno sam ponosan kako su nas podržali. Osjetili smo to na terenu, gurali su nas naprijed, kad smo bili u deficitu", rekao je Vlade Jovanović nakon pobjede nad Crvenom zvezdom.

Vidi opis "Pobijedili smo Zvezdu, a dominiraju u Evroligi": Jovanović otkrio šta je presudilo u ABA derbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Jovanović je istakao da je njegova ekipa morala da se prilagođava ulozi koju je u dresu Crvene zvezde imao Jago dos Santos, jer je on bio jedini klasičan plejmejker u izostanku Kodija Miler-Mekintajera. Do poluvremena Spartak to nije uspijevao da odbrani, ali kada su uhvatili ritam voda je krenula na njihovu vodenicu.

"Zvezda ima kompletan tim, uz izostanak dva važna igrača koji zbog gustog rasporeda mora da se odmore. Naša taktička odluka je bila da pokušamo da branimo pik sa Jagom, jer smo znali da će biti mnogo na lopti - zbog izostanka Mekintajera i jer se novi plej nije dovoljno uklopio. Prvo poluvrijeme nismo pratili plan koji smo napravili. On je iz tog pik end rola krenuo da razigrava igrače koji imaju kvalitet, napravili su nam problem i zato je bilo osam asistencija. Ima kvalitet, a dozvolii smo mu da kreira", zaključio je trener Spartaka.

Trener Spartaka se posebno osvrnuo na ulogu koju u njegovoj ekipi ima Stefan Momirov, koji je prethodne sezone bio jedan od najvažnijih u timu, a sada ima problema sa procentima šuta sa distance. Za to postoji opravdanje, jer je Jovanović sada mnogo zadovoljniji odbranom srpskog košarkaša.

"Prošle sezone je krenuo iz minusa, ja sam mu to zamjerio. On je pametan momak, posvećen košarci. Ovo mu je peta sezona sa mnom, računajući reprezentativne selekcije. Došao je u stanju koje nije bilo zadovoljavajuće. Stvarno sam zadovoljan kako se ponašao, kako je fizički sveo svoje tijelo na optimum, kako je digao svoje procente kada se sezona lomila. Pogotovo napadački, a popravio je i odbranu. Sad ima problem sa procentima, zavisimo od šuteva, ali imamo rotaciju od 6-7 bekova. I dalje je on ozbiljna prijetnja za protivnike, spremaju se kao da će da im ubaci. Igra dobru odbranu, troši se i to se malo odrazi na procente. Iznivelisaće se to. Ne mislim da padne odbrana, nego da se podignu procenti", zaključio je Jovanović.