Ergin Ataman zvao tajm-aut pa samo sjedio i ćutao

Ergin Ataman bio je vidno ljut na igrače Panatinaikosa zbog užasne igre i na tajm-autu je samo sjedio i ćutao, dok su igrači okolo stajali.

Panatiniakos je doživio debakl protiv Virtusa u Bolonji (92:75), a Ergin Ataman je tamo bjesneo i pravio haos. I ne samo to, ostavio je svoje igrače na cjedilu u jednom momentu. Tražio je tajm-aut, izgovorio samo riječ "preuzimajte" i to je bilo to. Do kraja minuta odmora je samo ćutao.

Sjedio je na svojoj stolici, prekrstio noge i gledao u jednu tačku. Kamere Evrolige sve to su snimale, a on se za to vrijeme pravio lud. Ćutao je i pustio svoje igrače da probaju sami da se snađu i da nađu rješenje za probleme i veliki zaostatak koji su imali.

Njegov pokušaj "buđenja" očigledno nije uspio pošto je grčki tim na kraju ubjedljivo poražen. U timu Duška Ivanovića blistali su Karsen Edvards (22), Metju Morgan (15) i Alen Smailagić (14), dok je kod gostiju Kendrik Nan dao 19, a Ti Džej Šorts 15 poena.

Ataman vikao na sudije, pa dobio isključenje

Ataman je napravio više problema na utakmici u Bolonji. U jednom momentu je žestoko protestovao zbog odluka sudije, pokazali su mu isključujuću grešku i rekli mu da napusti parket, ali sa tim nikako nije mogao da se pomiri.

Prišao je sudiji Saši Puklu, nastavio da viče, da objašnjava i da isteruje svoju pravdu, pa je onda i sam shvatio da će ipak morati da napusti teren.

