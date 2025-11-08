"Kriv sam, preuzimam odgovornost": Vašington slomljen poslije poraza, već zna šta će mu Obradović reći

Dvejn Vašington je bio najefikasniji u ekipi Partizana, a poslije meča je iznio je utiske

Partizan je ispustio veliku šansu u Atini, kad je u 38. minutu dozvolio da kontrolu nad utakmicom preuzme Olimpijakos. Na kraju, crveno-bijeli domaćini su odnijeli pobjedu u tijesnom meču, a crno-bijeli vezali četvrti poraz u Evroligi. Dvejn Vašington je u tom susretu bio najefikasniji igrač Partizana, ali ni njegovih 20 poena nisu mogli da promijene tok susreta.

Partizan je igrao dobro 35 minuta, ali je finiš susreta odlučio pobjednika.

"To je košarka. To je za mene neprihvatljivo. Preuzimam krivicu za četvrtu četvrtinu i to što nismo završili tu utakmicu. Mislim da smo uradili neke sjajne stvari kao tim. Bilo je nekih stvari koje smo svi mogli da završimo, ali da je nisam izgubio loptu, ne bismo izgubili utakmicu", poražavajuće je konstatovao Vašington.

"Dakle, osjećam da moram da radim, da se vratim na početak. I biću dobro, bićemo dobro. Moramo da se poboljšamo i bićemo spremni za sljedeću utakmicu", rekao je igrač crno-bijelih.

Trener Željko Obradović tajm-autima u završnici meča pokušao je da spriječi ekipu Olimpijakosa da se suviše razigra. Međutim, izgubljena lopta Vašingtona je u jednom od posljednjih napada donijela je samo nove poene crveno-bijelima.

"To je bio ključni trenutak. Okrenuo sam se, mislio sam da će moj igrač biti tu i samo sam napravio namjerno dodavanje pred kraj utakmice. I definitivno ću to čuti od trenera kada uradimo tako nešto. Dakle, samo uobičajene stvari, ali moram biti bolji, biću bolji", rekao je.

Nik Kalates je unio stabilnost u ekipu Partizana, pošto je iskustvo Grka mnogo toga donijelo kad je u pitanju poziciji organizatora igre. "Pomaže mi da usporim igru. U ovoj utakmici je prvih 30 minuta, 35 minuta je bilo nevjerovatno. Lopta se kretala, lopta je tekla, šutevi su dolazili sa svih strana. Jednostavno moramo da završimo tu utakmicu."

Poslije četiri vezana poraza u elitnom takmičenju, nije lako. "Samo moramo da nastavimo da se borimo. Košarka je prelijepa igra i može se promijeniti u tren oka. Zato ćemo samo nastaviti da radimo, da budemo vjerni igri, da ulažemo trud", završio je Vašington.