"Nemojte da idete iza leđa i pričate": Željko samo odmahnuo rukom na pitanje o NBA Evropi i Beogradu

Željko Obradović je odmahnuo rukom kada je počeo da priča o projektu NBA Evrope...

Izvor: YouTube/Olympiacos FC - Official YouTube Channel

Željko Obradović je nakon utakmice sa Olimpijakosom u Evroligi pričao o razlozima poraza crno-bijelih, a nakon toga se oglasio povodom najnovijih vijesti o NBA Evropi. Jedan od grčkih novinara ga je pitao šta misli o planovima NBA u kojima nema Zvezde ni Partizana.

"Iskreno, ne znam ništa o tome jer mi je pažnja na utakmici. Ne pratim medije i ne znam ništa o tome. Vjerujem da živimo život koji je apsolutno drugačiji. Svi su na telefonima, pričaju... Ne znam šta da kažem o tome, da pričam o NBA.

NBA je sjajno takmičenje, ali očigledno im to tamo nije dovoljno i hoće da dođu ovdje. Ako smo svi zajedno sposobni koji volimo evropsku košarku da zaštitimo evropsku košarku hajde da probamo da je zaštitimo. Imamo ovdje sjajno takmičenje, problem je što svi ljudi moraju da budu iskreni i da pričaju šta zaista hoće da urade. Da ne idu iza leđa i da bude - ako se ovo desi, onda idem tamo.... Znate vi to bolje od mene, 100 odsto sam siguran da vi imate informacije o tome. To je velika sramota ako me pitate.

Beograd? Šta da kažemo... Grad koji sada ima dva tima u Evroligi, na svakom meču je više od 20.000 ljudi, nadamo se da ćemo makar nastaviti da budemo u Evroligi", rekao je Željko Obradović.

Kada je završio sa odgovorom na pitanje, morao je da doda nešto. I reklo bi se da je imao pravo...

"Hoću da kažem još jednu stvar, ako hoćete da Evroliga bude još bolje takmičenje nego sada. Znate da imate 20 timova i imate 13 timova koji su vlasnici. Da li je to ispravno? Hajde da uradimo, svi. Hajde da svi budemo zajedno. Sada znam da su neki timovi potpisali desetogodišnje ugovor. Vjerujem da četiri tima to još nisu uradila, poitanje je zašto. Ako hoćete takmičenje, svi treba da imaju jednaka prava.

Moj klub radi sve, zbog naših navijača imamo budžet kakav imamo. Ali nemamo ništa od TV prava. Ništa. Nula. Zamislite kako je. Ne želim da pričam o Olimpiajkosu, Panatinaikosu i njihovim budžetima. Ali da bi svi bili u istoj poziciji, mislim da je to jako bitno. Da svi imaju ista prava i iste obaveze. Hvala vam puno", završio je on.