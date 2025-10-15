logo
Željko Obradović: "Ne sviđa mi se NBA Evropa, Evroliga je budućnost"

Željko Obradović: "Ne sviđa mi se NBA Evropa, Evroliga je budućnost"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Željko Obradović ističe da je budućnost evropske košarke u Evroligi i da mu se ne sviđa dolazak NBA.

zeljko obradovic protivnik nba evrope Izvor: MN PRESS

Evroliga bi u narednim godinama mogla da dobije ozbiljnu konkurenciju, ukoliko NBA riješi da proširi tržište i stvarno se pojavi na drugoj strani okeana. Pojedini gradovi i klubovi već su isticali u prvi plan da imaju pozive, spekuliše se da će i određeni fudbalski klubovi biti pozvani da naprave svoje košarkaške sekcije, a sve to će iz korijena promijeniti sport u Evropi.

Cjelokupna ideja uopšte se ne sviđa najtrofejnijem treneru u evropskoj košarci. Željko Obradović nije impresioniran dolaskom NBA i smatra da je budućnost evropske košarke u Evroligi, projektu koji se već dvije i po decenije razvija.

"To je najbolje takmičenje poslije NBA. Ljudi žele da vide kvalitet na terenu, a svi timovi ga imaju. Svi teže da budu među prvih osam i to je veoma teško takmičenje", rekao je Željko Obradović za Radio Marka i dodao: "Uopšte mi se ne sviđa jer ovdje imamo veliko takmičenje i moramo da nastavimo da vjerujemo u ovaj projekat. Budućnost evropske košarke je u Evroligi".

Navijačima Partizana posebno je važno što mogu da se takmiče protiv najboljih timova u Evropi, a do dolaska Željka Obradovića godinama nisu mogli da uživaju u takvim mečevima. Trener Partizana osvrnuo se i na to što mu je povratak kluba u društvo najboljih bio jedan od ciljeva kada je ponovo sjedao na klupu crno-bijelih.

"Kada sam se vratio prije pet godina, rekao sam da moramo da se trudimo da uvijek budemo u Evroligi. Veoma sam srećan zbog svih koji rade sa mnom, uprave, predsjednika i naših navijača koji su najbolji u Evropi. Uvijek imamo punu halu sa preko 20.000 ljudi", zaključio je Obradović.

(MONDO)

