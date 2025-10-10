Evroliga izdala oštro saopštenje o NBA Evropi

Evroliga se oglasila o potencijalnom takmičenju NBA Evropa i naglašeno je da je za sada rukovodstvo Evrolige nezadovoljno predloženim.

Dva dana nakon sastanka u Ženevi Evroliga je predstavila zaključke sa sastanka sa NBA ligom vezanog za kreiranje NBA Evropa. Naglašeno je da je "svaki potencijalni način funkcionisanja mora da poštuje sljedeće principe djelovanja".

Navedeno je da je neophodno da se mora poštovati kulturni integritet, opšti interes i da je neophodno poštovati evropske zakone. Sve to ipak je pod znakom pitanje jer NBA planira da rukovodi tom novom ligom samostalno. Takođe NBA ne odustaje od kreiranja klubova u nekošarkaškim sredinama, što znači da će projekat ubjeđivanja Britanaca da gledaju košarku nastaviti da se forsirra.

NBA navodno nikome od evroligaških klubova nije obećala sigurno mjesto, a razgovarala je i sa FIBA oko uključivanja ekipa iz Lige šampiona u takmičenje NBA Evropa. Prenosimo saopštenje Evrolige u cijelosti.

Saopštenje Evrolige o NBA Evropa

"Sastanak između menadžmenta Evrolige, klubova evrolige, menadžmenta NBA i lidera FIBA se dogodio 8. oktobra u Ženevi u Švajcarskoj. Ovo je bio sastanak zainteresovanih strana u zajedničkom projektu NBA i FIBA - internacionalnom klupskom takmičenju "NBA Evropa". Na prethodnim sastancima Evroliga je predložila okvir za saradnju koji do sada nije naišao ni na kakav smislen odgovor.

Kada se sastanak završio nismo dobili nikakve dalje detalje o zamišljenom projektu "NBA Evropa" osim javno dostupnih informacija. Evroliga poštuje NBA zbog konstruktivnog dijaloga i FIBA što je promovisala i održala sastanke, kao i što je pronašla način da se uključe sve zainteresovane strane.

Reprezentatovali smo klubove koji su se ranije sastali u Barseloni kako bi raspravljali o svojim pogledima na ovu stvar. Evroliga je ponovo istakla svoju posvećenost nastavljanju ovih razgovora, naglašavanju da svaki potencijalni okvir saradnje mora pratiti sljedeće sržne principe:

Opšti interes: Svaki prijedlog mora donijeti vrijednost svim akterima evropske košarke u cjelini, bez marginalizacije organizacija i individualaca koji su stvorili trenutku košarkašku strukturu

Kulturni integritet: Tradicija, baza navijača i jedinstva evropska košarka mora po svaku cijenu biti zaštićena i sačuvana.

Takmičarsko izuzetnost: Svaka inicijativa mora da se trudi da zadrži i poboljša visoke takmičarske standarde evropske košarke

Evropski zakoni: Autoriteti koji donose odluke u Evropi moraju ostati u Evropi kako bi se zaštitili i stavili u prvi plan interesi evropske košarke

Šta ovo znači?

Adam Silver komesar NBA lige

Praktično djeluje da je Evroliga nezadovoljna razgovorima. Djeluje kao da NBA želi da ima prvu, glavnu možda i jedinu riječ u ovom projektu,a ovim saopštenjem Evroliga pokušava da se zaštiti i naglasi da želi da učestvuje u projektu samo ako ima status jednakog u razgovorima.

