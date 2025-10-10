Sjajan potez igrača Oklahome: Cijeli svijet priča o ovome!

Aktuelni NBA šampion Kejson Valas u dresu Oklahome uradio nemoguće na pripremnom meču.

Izvor: x/printscreen/@okcthunder

NBA timovi pripremaju se za novu košarkašku sezonu, a aktuelni šampioni u prijateljskom meču upisali su pobjedu. Oklahoma je bila bolja od Šarlota (122:116), ali se meč neće pamtiti zbog toga - zapravo, svi oni koji su ga gledali prisjećaće se poteza koji je izveo Kejson Valas (21).

Talentovani košarkaš Oklahome postigao je poene u posljednjoj sekundi za napad svog tima, na početku treće dionice. Reklo bi se - ništa specijalno. Ipak, garantujemo vam da ovako nešto nikada niste vidjeli. Njegov saigrač promašio je i tablu i obruč, a Valas je maestralno pratio akciju, bacio se u aut i pogodio odatle, iako je bio metar iza koša kada je uputio šut! Pogledajte, lakše je nego da vam prepričamo...

You have to see for yourselfhttps://t.co/wfsGZm5h5apic.twitter.com/IwKb1hVo6L — OKC THUNDER (@okcthunder)October 10, 2025

Pogodak Kejsona Valasa u uvodnim minutima treće dionice bio je veoma važan za dalji tok susreta. Vjerovatno je malo i demotivisao Šarlot, ali najvažnije je da je Oklahomi donio četiri poena prednosti. U tom trenutku meč je bio u egalu i svaki poen bio je izuzetno važan.

Kejson Valas već ima dvije dobre sezone u NBA ligi, a i šampionsku titulu osvojenu sa Oklahomom prije nekoliko mjeseci. Na NBA draftu 2023. godine izabran je kao 10. pik, a uzeo ga je Dalas - tim iz njegovog rodnog grada. Nije se mnogo zadržao tu, odmah je u paketu sa Davisom Bertansom trejdovan u Oklahomu, koja je "zapakovala" Dereka Lajvlija i 12. pika sa drafta.

Tokom prve sezone u NBA ligi Valas je odigrao 82 meča u ligaškom dijelu sezone i još 10 u doigravanju, a zatim je u drugoj sezoni nastupio na 68 ligaških i 23 plej-of meča. Već je odigrao 183 meča u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, što je izuzetna brojka kada se ima u vidu da rođen 2003. godine i da još nije proslavio 22. rođendan.

Na ligaškim mečevima u NBA ligi Kejson Valas bilježi prosječno 7,5 poena, 2,8 skokova i dvije asistencije, dok je na mečevima plej-ofa nešto manje uspješan. U doigravanju prosjek mu je 5,2 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija po utakmici.

