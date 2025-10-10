"Sve su ti dali, a ti kukaš": Barkli bez dlake na jeziku, opleo po Grku i rekao što niko do sada nije

Čarls Barkli govorio je o Janisu Adetokunbu i njegovom stavu prema Milvokiju koji se legendi NBA lige očigledno nije dopao.

Izvor: YouTube/Bleacher Report/Printscreen

Tokom ljetnog perioda, u košarkaškom svijetu često se govorilo o budućnosti Janisa Adetokunba u Milvokiju. Centar iz Grčke već je bio viđen u drugim timovima, ali kako stvari stoje ostaće dio tima u kojem je još od 2013. godine. To je zagarantovano u sezoni pred nama, ali kako i sam kaže, razmatraće nove ponude narednog ljeta. Čini se da se ovakav pristup klubu posebno nije dopao legendarnom Čarlsu Barkliju koji je govorio o odnosu Grka prema klubu.

Barkli je bez dlake na jeziku iskreno rekao šta misli o odluci Adetokunba: "Kao sjajan igrač, trebalo bi to da osjećate: 'Ja sam sjajan igrač. Ako dobijem bilo kakvu pomoć, pobijedićemo'", započeo je ljutito Barkli u podkastu "Inside the NBA" na ESPN.

"Voleo bih da me neko voli koliko Milvoki voli Janisa.Zaista bih volio. Doveli su mu Demijana Lilarda. Onda su mu doveli i Majlsa Tarnera. Učinili su sve što je moguće da pokušaju da Baksi ponovo pobijede (misleći na osvajanje NBA lige 2021). Dakle, sama pomisao da ne osjeća da rade sve što je u njihovoj moći... Čovječe, uradili su sve. Ozbiljno, želim da me neko voli koliko Baksi vole Janisa. Ozbiljno mislim", rekao je Barkli.

"Šteta je što osjeća kao da ima pravo da osvoji šampionat svake godine.Svi žele da osvoje šampionat, ali Baksi su učinili sve što su mogli. Obeshrabrujuće je za mene da ga čujem kako razmišlja: 'Ako ne osvojimo šampionat ove godine, želim da odem odavde'. Mrzim to da čujem", bio je oštar i iskren Barki prema šampionu iz 2021.

Janis Adetokunbo je 2013. stigao u Milvoki i od tada je zaštitno lice ovog tima. Igra Grka je godinama unazad konstatntna, pa je, recimo, u sezoni za nama prosječno bilježio dabl-dabl - 27,3 poena i 10,6 skokova, a uz to je dijelio 4,1 asitenciju po meču. Njegov tim, međutim, nije uspio da ponovi uspjeh iz 2021, što je frustrirajuće za Grka koji je dva puta bio najbolji igrač lige (2019. i 2020).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!