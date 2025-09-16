logo
Janis Adetokumbo se posljednji put oglasio o Šengunu: Ovo je sve što ima da poruči njemu i Turcima

Autor Mladen Šolak
0

Vođa grčke reprezentacije još jednom se oglasio o Alperenu Šengunu. Posljednji put!

Janis Adetokumbo se posljednji put oglasio o Šengunu Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia/Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Najbolji grčki košarkaš Janis Adetokumbo (30) više ne želi polemiku ni tenziju u vezi sa svojim odnosom sa liderom turske reprezentacije Alperenom Šengunom (23). Poslije razmenjenih "strelica" među njima na Eurobasketu, nakon pretnji koje je njegova supruga dobijala od turskih navijača, ka i sopstvene bijesne reakcije na tursku zastavu, odlučio je da stavi kraj na sve.

Objavio je Janis Adetokumbo na društvenim mrežama svoju fotografiju sa Šengunom, na kojoj su zagrljeni u dresovima svojih NBA timova, Milvoki Baksa i Hjuston Roketsa. Uz to je dodao i važne reči: "Igramo za ljubav svojih zemalja. Igramo zbog ljubavi prema igri. Igramo sa poštovanjem. Uvijek imamo na umu da je sport stvoren da nas ujedinjuje, a ne razdvaja", objavio je Adetokumbo i uz te riječi dodao slike grčke i turske zastave.

Podsjetimo, Turska i Grčka igrali su u polufinalu Eurobasketa i Šengun i saigrači su pregazili grčku reprezentaciju, ograničivši Adetokumba na samo 12 ubačenih poena. Poslije tog meča "Bejbi Jokić" rekao je da Janis nije poznat kao dobar dodavač. Na to mu je Grk uzvratio da bi trebalo da pogleda njegove klipove na Jutjubu, pa da mu se javi, a ta javna polemika rasplamsala je i tenziju među navijačima.

Janos je u jednom trenutku prešao svaku mjeru kada je njihov "sukob" prenio na nacionalnu dimenziju, pa je u jednom Instagram "lajvu" poručio pratiocima da uklone tursku zastavu sa njegovog kanala.

Janisovoj supruzi Maraji potom su upućivane strašnje prijetnje i objavila ih je. Između ostalog, poručivali su joj: "Pobićemo ti čitavu porodicu. Budi uplašena gdje god da odeš".

Na to je imala emotivan odgovor i bila je vidno uzdrmana.

"Ljudi u ovom svijetu su tako razočaravajući. I to sve zbog košarke. Nadam se da su ponosni oni koji stvaraju komentare mršnje i šalju odvratne poruke mojoj porodici. Ipak, pošto želite da privatno dođete do mene, pobrinuću se da cijeli svijet javno vidi ko ste. I svim navijačima Turske želim da poručim - čestitam vam na srebru, imate nevjerovatan tim! Bez obzira na to, kada su u pitanju vaši navijači, u sportu nema mjesta ovakvom ponašanju. Zapravo, nigdje nema mjesta ovakvom ponašanju. I tačka!", objavila je gospođa Adetokumbo.

Janis Adetokunbo Alperen Šengun košarka

