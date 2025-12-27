logo
Smailagić naučio Edvardsa kako se pozdravlja u Srbiji: Evroliga objavila snimak koji je mnoge zbunio

Smailagić naučio Edvardsa kako se pozdravlja u Srbiji: Evroliga objavila snimak koji je mnoge zbunio

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Alen smailagić i Karsen Edvards pozdravljaju se sa tri poljupca.

Smailagić naučio Edvardsa kako se pozdravlja u Srbiji Izvor: X/EuroLeague/printscreen

Srpski košarkaši Boban Marjanović i Nikola Jokić odnijeli su tradiciju u SAD i NBA ligu, a i u evropskoj košarci ima onih koji će Amerikance naučiti kako se pozdravlja kod nas! Evroliga je objavila kratak snimak, a na njemu se vidi da je nekadašnji centar Partizana Alen Smailagić naučio najboljeg igrača Virtusa Karsena Edvardsa da se pri pozdravu tri puta ljubi!

Pred meč Virtusa i Olimpijakosa dogodila se ova zanimljiva situacija, a sada već možemo da kažemo da je i Karsen Edvards "naš", kao što je to recimo Deandre Džordan u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Pogledajte kako izgleda pozdravljanje Virtusovih igrača pred utakmicu:

Ljubitelji košarke u drugim dijelovima Evrope vjerovatno su ostali zbunjeni zbog ovoga, ali treba imati u vidu da je Karsen Edvards i prethodnih godina igrao sa srpskim igračima. Primera radi, dok je bio košarkaš Bajerna iz minhena kapiten mu je bio Vladimir Lučić, još jedan bivši igrač Partizana.

Inače, košarkaši Virtusa su upisali poraz na svom terenu, pošto je od njih bio bolji Olimpijakos (97:94). Italijanski tim je uspeo da istopi prednost od čak 20 poena, ali u samom finišu nije imao snage za preokret. Na to su delimično uticale i sudijske odluke, odnosno situacija u kojoj je Olimpijakosu dozvoljeno da duže od pet sekundi ubacuje loptu u teren, na svega nekoliko sekundi do kraja meča.

Karsen Edvsrds je ovaj meč završio sa 14 postignutih poena, dok je Alen Smailagić postigao devet poena, a u ekipi Virtusa najbolji je bio srpski zet Luka Vildoza sa 17 poena. Muž srpske odbojkašice Milice Tasić još je jedan u nizu evroligaških igrača koji dobro zna da se u Srbiji pri pozdravljanju ljubi tri puta.

Alen Smailagić

