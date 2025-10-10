Da li će Jokić i 4. put biti MVP? Stigli rezultati glasanja!

Mnogi generalni direktori NBA lige vjeruju da će Nikola Jokić i četvrti put osvojiti MVP priznanje.

Izvor: X/DNVR_Nuggets/printscreen

Pred početak nove NBA sezone ponajviše se govori o očekivanjima. Zbog toga su generalni menadžeri NBA lige, na sad već tradicionalnom glasanju, iznijeli stavove uoči početka novih utakmica. Njima je bilo zabranjeno da glasaju za svoj tim, ali i pored toga rezultati na neki način idu u korist Nikole Jokića.

Predviđanja su sljedeća - čak 80 posto generalnih menadžera vjeruje da će Oklahoma ponoviti uspjeh iz prišle sezone i vođena Kanađaninom Šej Gildžesom Aleksanderom ponovo postati šampion lige. Ovo glasanje svakako ne ide u korist srpskog centra koji silno želi da ponovi rezultat iz 2023. kad je Denveru doneo prvu titulu u istoriji. Uostalom, klub iz Kolorada već je radio na tome da pomrsi konce aktuelnom šampionu, pa se čini da je ovaj tim doveo prava pojačanja, koja će Jokiću pomoći da ponovo zablista i stigne do finala najjače lige na svijetu.

Ono što je utješno jeste činjenica da su Klivlend i Denver podijelili drugo mjesto, ali naravno uz mnogo manje vjere, svega sedam posto, da će stići do finala. Glasove su dobili još i Njujork i Hjuston. U slučaju da Oklahoma zaista ponovo slavi u NBA finalu, to bi značilo da je prvi put još od 2018. jedan tim uspio da veže dve titule zaredom. Ono što ne ide u korist ovog tima je činjenica da je prošle sezone čak 83 posto menadžera vjerovalo da će Boston biti šampion i 2025, a oni su takmičenje završili u drugom kolu plej-ofa.

Da li će Nikola Jokić i četvrti put biti MVP?

Nema sumnje da je Nikola Jokić trebalo i u sezoni za nama da postane MVP, s obzirom na statistiku koju je bilježio. Srpski centar prosečno je imao 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije. Međutim, laskavo priznanje dodeljeno je lideru Oklahome - Gildžes Aleksander je bilježio 32,7 poena i to je ono što mu je donijelo prvo MVP priznanje u karijeri.

I nije ovo bila jedina krađa kad je Nikola Jokić u pitanju, pošto je srpski centar imao priliku da i u sezoni kojoj je Denveru donio titulu bude MVP, ali je liga rešila da tada počasti Džoela Embida... Međutim, sada menadžeri kažu, bar njih 67 posto, da će Nikola Jokić i četvrti put dobiti priznanje koje mu pripada. Jokić je pored ovog predviđanja proglašen i za najboljeg centra lige i to sa maksimalnih 97 posto glasova i to nije sve - on je i najbolji internacionalni igrač (93 posto), najbolji dodavač (80 posto), igrač sa najboljom košarkaškom inteligencijom (80 posto), igrač koji tjera protivničke trenere da prave najviše prilagođavanja (57 posto).

