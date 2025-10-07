Nikola Jokić samo jedno ime nije pomenuo: Amerikanci su odmah primijetili ko fali na spisku

Izgleda da Nikola Jokić i Majkl Porter Džunior nisu bili prijatelji dok su igrali za Denver Nagetse.

Najbolji košarkaš na svetu Nikola Jokić imao je spektakularnu konferenciju za medije, kada je Denver najavljivao novu sezonu NBA lige. Pričao je srpski košarkaš na brojne teme i bio veoma dobro raspoložen, a tek nekoliko dana kasnije američki novinari primijetili su jedan detalj koji bi mogao da bude krucijalan za atmosferu unutar tima.

Dok je nabrajao igrače koji su tokom ljeta otišli iz kluba, Nikola Jokić nije pomenuo Majkl Porter Džuniora, košarkaša koji je kraj prethodne sezone dočekao povrijeđen, u očajnoj formi i bez pravog doprinosa na mečevima u plej-ofu. Denver Nagetsi su odmah rešili da ga trejduju, a Majkl je od tada bio izuzetno prisutan u medijima - uglavnom zbog gluposti koje je pričao po podkastima.

Stiče se utisak da on ni u Nagetsima nije bio u potpunosti fokusiran na košarku - što je sigurno nerviralo Jokića, a da je to jedan od razloga zašto je izostao učinak na terenu. a druge strane, ima i onih koji smatraju da mu je baš Jokić "namjestio" trejd, jer je izgubio strpljenje za njegove loše nastupe. Zato on nije u grupi u kojoj su Deandre Džordan, Rasel Vestbruk, Vlatko Čančar i Dario Šarić.

"Grupa mojih prijatelja je otišla. Di-Džej, Ras, Vlatko, Dario. Dakle, moram da nađem neke nove prijatelje", rekao je Nikola Jokić, prije nego što je Amerikancima otkrio da bi Jonas Valančijunas mogao da bude njegov dobar prijatelj u narednoj sezoni tima iz Kolorada. Pogledajte Jokićevu reakciju:

"A bunch of my friends left: DJ, Russ, Vlato, Dario. So I need to find some new friends." - Nikola Jokicpic.twitter.com/dlgJroQotI — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)September 29, 2025

Šta je Porter govorio o Jokiću?

Denver je Majkla Portera Džuniora trejdovao u Bruklin za Kema Džonsona i mnogi smatraju da iza svega stoji upravo Nikola Jokić. Iako mu to niko ne bi ni uzeo za zlo, svi su vidjeli kako je igrao Majkl Porter Džunior, dobro je znati da ni između njih ne postoje razmirice.

Kada su Majkla Portera Džuniora suočili sa ovom teorijom tokom jednog intervjua rekao je da ne misli da ga je Jokić otjerao i da mu svakako ništa ne zamera jer je uz najboljeg na svijetu naučio mnogo toga: "Jokić i ja smo imali baš dobar odnos, čovječe. Ne mislim da je zahtjev za trejd došao od njega...", poručio je Amerikanac koji je zaradio ogroman novac, a imao je mali doprinos u Denveru.