Dončić zna kako se pravi šampionski tim: NBA bruji o potezu Slovenca

Luka Dončić poveo je saigrače iz Lejkersa na trku automobilima, što je bilo jedinstveno iskustvo za ekipu.

Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA

Luka Dončić će prvi put od dolaska u NBA novu sezonu započeti u novom klubu. Ipak, bez obzira na drugu sredinu, stare navike se ne menjaju, tako je reprezentativac Slovenije riješio da pred početak nove sezone obraduje saigrače. Tako ih je odveo u sjedište "Poršea" gde su imali priliku da uživaju u nezaboravnom iskustvu.

Nova sezona uskoro počinje, a Luka Dončić čini sve kao bi stvorio što bolju hemiju u timu. Zbog toga je reprezentativac Slovenije još jednom pokazao liderske vještine kojima raspolaže i želju da se zbliži sa ekipom. Tako je svako od igrača imao priliku da izabere tri različita automobila za testiranje na stazama.

Želja Dončića da ekipa uživa očigledno nema cijenu, pošto je 90 minuta sesije koštala nekoliko stotina američkih dolara, a tim je proveo četiri sata na stazi, što je nekoliko hiljada dolara. Ipak, ono što je novinar ESPN najavio "kad završe trening, Luka ih vodi na nešto vrlo posebno", ispostavilo se kao tačno. Ekipa je stigla u El Segundo, u predgrađu Los Anđelesa na "Porsche Driving Experience".

"Luka je riješio da svaki košarkaš ima priliku da odabere tri različita automobila i svaki od njih vozi po stazi po svojoj volji. Dakle, sjajna zabava je zagarantovana, Luka je stvarno pogodio u centar", otkrio je insajder.

Na ovaj način Dončić je Lejkerse predstavio i u nekom drugom svjetlu, toplijem i druželjubivijem. Sada samo ostaje da ekipa dobro sarađuje i na parketu, a forma reprezentativca Slovenije zasigurno će biti na visokom nivou, s obzirom na to da je na nedavno održanom Evropskom prvenstvu briljirao.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!