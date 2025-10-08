logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dončić zna kako se pravi šampionski tim: NBA bruji o potezu Slovenca

Dončić zna kako se pravi šampionski tim: NBA bruji o potezu Slovenca

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Luka Dončić poveo je saigrače iz Lejkersa na trku automobilima, što je bilo jedinstveno iskustvo za ekipu.

Luka Dončić odveo igrače Lejkersa na trku automobilima Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA

Luka Dončić će prvi put od dolaska u NBA novu sezonu započeti u novom klubu. Ipak, bez obzira na drugu sredinu, stare navike se ne menjaju, tako je reprezentativac Slovenije riješio da pred početak nove sezone obraduje saigrače. Tako ih je odveo u sjedište "Poršea" gde su imali priliku da uživaju u nezaboravnom iskustvu.

Nova sezona uskoro počinje, a Luka Dončić čini sve kao bi stvorio što bolju hemiju u timu. Zbog toga je reprezentativac Slovenije još jednom pokazao liderske vještine kojima raspolaže i želju da se zbliži sa ekipom. Tako je svako od igrača imao priliku da izabere tri različita automobila za testiranje na stazama.

Želja Dončića da ekipa uživa očigledno nema cijenu, pošto je 90 minuta sesije koštala nekoliko stotina američkih dolara, a tim je proveo četiri sata na stazi, što je nekoliko hiljada dolara. Ipak, ono što je novinar ESPN najavio "kad završe trening, Luka ih vodi na nešto vrlo posebno", ispostavilo se kao tačno. Ekipa je stigla u El Segundo, u predgrađu Los Anđelesa na "Porsche Driving Experience".

"Luka je riješio da svaki košarkaš ima priliku da odabere tri različita automobila i svaki od njih vozi po stazi po svojoj volji. Dakle, sjajna zabava je zagarantovana, Luka je stvarno pogodio u centar", otkrio je insajder.

Na ovaj način Dončić je Lejkerse predstavio i u nekom drugom svjetlu, toplijem i druželjubivijem. Sada samo ostaje da ekipa dobro sarađuje i na parketu, a forma reprezentativca Slovenije zasigurno će biti na visokom nivou, s obzirom na to da je na nedavno održanom Evropskom prvenstvu briljirao.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić košarka LA Lejkers NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC