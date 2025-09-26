Slovenija ima novog Luku Dončića: Briljira u Španiji, o Stefanu se već sada priča

Mladi Stefan Joksimović mogao bi da bude nasljednik Luke Dončića. O košarkašu Baskonije već sada se priča kao čovjeku koji bi mogao da zamijeni asa Lejkersa...

Izvor: EPA/Toms Kalnins/Printscreen/YouTube/College basketball scouting

Slovenija ne mora da brine za svoju budućnost pošto se izgleda pojavio nasljednik Luke Dončića. O mladom i supertalentovanom Stefanu Joksimoviću (16) se već sada priča. Do te mere da bi uskoro možda mogao da dobije šansu i u španskoj ACB ligi pošto igra tamo za Baskoniju.

"Joksimović nastavlja da impresionira u pripremnim mečevima Baskonije. Kaže da mu trener vjeruje i da će dobiti šansu u prvom timu tokom sezone. Ako nastavi sa ovakvim performansama uskoro ćemo pričati o novom broju 77 koji izaziva uzbuđenje u ACB ligi", poručio je slovenački novinar Matej Petek uz snimak Stefanovog zakucavanja.

16-letni Stefan Joksimović še naprej navdušuje na pripravljalnih tekmah Baskonie. Kaže, da mu trener zaupa in bo že to sezono dobil priložnost v 1. ekipi. Če bo nadaljeval s takimi predstavami, bomo pa kmalu govorili o novi 77-ki, ki navdušuje v ACB ligi.pic.twitter.com/Epsqn7Xk6w — Matej Sportinfo (@MatejSportinfo)September 25, 2025

Zanimljivo je i da je Stefan baš zbog Luke i izabrao broj 77, taj broj na dresu u Lejkersima i reprezentaciji nosi upravo Dončić i prilično je jasno ko mu je idol i na koga se ugleda.

Ko je Stefan Joksimović?

Stefan Joksimović naslednik Luke Dončića Izvor: YouTube/College basketball scouting

Stefan Joksimović rođen je 16. novembra 2008. godine što znači da će uskoro da napuni 17 godina. Igra za Baskoniju i igra na poziciji beka. Skoro je igrao i na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Bio je dio reprezentacije Slovenije na takmičenju za igrače do 18 godina. Tamo je ostavio veoma dobar utisak. Imao je prosjek od 13.6 poena, 4.9 skokova i 2.9 asistencija po utakmici. Jedino je Srbija uspjela da ga zaustavi u meču za peto mjesto pošto je dao samo dva poena u porazu Slovenaca (74:69).