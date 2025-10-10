Mijatović odgovorio Mijailoviću: "Neka bude doživotno, stadion će se zvati po njemu"

Čelnici Partizana u košarci i fudbalu Ostoja Miajilović i Predrag Mijatović imaju sukob oko posla kojim se bave.

Nekadašnji fudbaler Partizana aktuelni član uprave crno-bijelih Predrag Mijatović odgovorio je na nedavni komentar predsjednika košarkaške sekcije Ostoje Mijailovića. Nakon njegovog javnog nastupa mogle bi da se "zaoštre" odnosi između dva važna dijela crno-bijele porodice.

Mijatović je predložio Mijailoviću da odmah uđe u fudbalski klub, koji će aktuelni čelnici napustiti ako je on baš toliko siguran da ima plan koji Partizanu može da zaradi 300.000.000 evra! Takođe, Peđa Mijatović je istakao da bi nakon takvog poteza stadion u Humskoj trebalo da se nazove po Ostoji Mijailoviću, koji bi bio promovisan u doživotnog predsjednika kluba!

"Poznajem Ostoju Mijailovića dugi niz godina. Imamo dobar odnos, mogu da kažem i da smo prijatelji, nema nikakve dileme. On jeste napravio u košarkaškoj sekciji neke važne stvari i svaka mu čast na tome. Vidio sam i pročitao izjavu koju je dao, pomalo sam se začudio. Ako je Ostoja Mijailović kadar, kako on kaže, da osmisli biznis model, pošto je on privrednik, biznismen, koji će fudbalskom klubu Partizan pomoći da prihoduje 300 miliona evra, evo ja sad javno kažem, svi mi iz fudbalskog kluba se povlačimo. Predlažem njega za doživotnog predsjednika FK Partizan i ne samo to, nego ako to uradi, da i fudbalski stadion JNA promeni ime u Ostoja Mijailović. Međutim, i vi i ja, a i on, znamo da je to nemoguća misija. Ako treba da mu pružimo šansu, pružićemo. Nema problema", rekao je čelnik Partizana Predrag Mijatović za "Maksbet".

Ostaje da se vidi da li će Mijailović reagovati na komentar iz fudbalskog kluba Partizan ili će se smiriti situacija u crno-bijelom taboru. Uostalom, prije samo nekoliko dana Željko Obradović je želio da smiri tenzije među navijačima Partizana i svima poručio da ne daju priliku drugima da se naslađuju neslaganjima unutar crno-bijelog tabora.

Šta je govorio Ostoja Mijailović?

Podsjećamo, u jednom od javnih nastupa predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Miajilović pričao je o uspjesima koje je postigao i koliko bi oni bili veći da vodi fudbalski klub. Po njegovim riječima, čak je i UEFA priznala da bi njegovi rezultati bili veći na čelu fudbalskog kluba.

"Gledam da prevedem na to, ako se bavimo fudbalom i imamo ovakvu organizaciju, imali bismo 300.000.000 evra prihoda. Negdje je osam puta razlika, negde i 10 puta, iz UEFA su mi rekli, između košarke i fudbala kad su u pitanju prihodi. Mi smo u protekle dvije godine prihodovali oko 3.000.000 evra od obeštećenja igrača. To u fudbalu, da smo radili isti posao, uzeli bismo 30-40 miliona evra. S druge strane, ako se prihvatite nekog posla i niste spremni da nađete biznis model u njemu, nije trebalo da se prihvatite toga. Mi smo u okviru mogućnosti onoga što nudi košarka u Evropi i kako je pozicionirana, napravili maksimum. Podigli smo na maksimum", rekao je Ostoja Mijailović.

