Veliki peh za crno-bijele: Poznat stepen povrede lidera "novog Partizana"

Mladi crnogorski fudbaler Milan Vukotić moraće na dužu pauzu, ali je izbjegnuto najgore.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Partizana i reprezentativac Crne Gore Milan Vukotić doživio je povredu zadnje lože i pauziraće sedam do 10 sedmica, prenosi "Meridian sport". Kako se navodi, izbjegnut je najgori scenario, pošto nije došlo do naprsnuća.

Ovo će biti veliki hendikep za crno-bijele, pošto je mladi fudbaler blistao na startu ove sezone. Na 15 odigranih mečeva u svim takmičenjima upisao je pet golova i pet asistencija i istakao se kao jedan od lidera "novog Partizana".

Vukotić se povrijedio tokom reprezentativne pauze, na treningu Crnogoraca pred duel sa Farskim Ostrvima. Partizan naredni meč u Superligi Srbije igra 18. oktobra protiv TSC-a u Superligi Srbije, pa će Blagojević morati da se okrene drugim rješenjima.