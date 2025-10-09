logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

TV Arena Sport: "Izvinjavamo se Milki Forcan i Partizanu"

TV Arena Sport: "Izvinjavamo se Milki Forcan i Partizanu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

TV Arena Sport oglasila se i povodom neprimjerenih riječi koje su upućene Milki Forcan.

arena sport saopstenje o milki forcan Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Partizan oglasio se danas saopštenjem u kome je poručio da prekida saradnju sa TV Arena Sport zbog neprimjerenih riječi koje je Dejan Anđus uputio potpredsjednici crno-bijelih Milki Forcan, zbog čega se ova televizija sada izvinila. U saopštenju koje potpisuje direktor "Arena Channels Group" Nebojša Žugić upućuje se ruka pomirenja Partizanu i Milki Forcan.

Saopštenje TV Arena Sport prenosimo u cijelosti:

"TV Arena sport se izvinjava potpredsjednici kluba i upravi FK Partizan, kao i navijačima crno-bijelih zbog neprimjerenog komentara novinara Dejana Anđusa u njegovoj autorskoj emisiji "Otvoreno sa Anđusom".

Rukovodstvo i kolektiv TV Arene sport razumije i žali zbog toga što su ovim činom povrijeđena osjećanja potpredsjednice kluba, članova uprave i svih onih koji vole crno-bijele. Najoštrije osuđujemo zloupotrebu javnog medijskog prostora od strane autora emisije i ograđujemo se od predmetnog komentara. U vezì sa tim, donijeli smo odluku da suspendujemo autorsku emisiju u narednom periodu, a spornu epizodu izbrišemo sa svih naših televizijskih i drugih kanala.

Povodom saopštenja Fudbalskog kluba Partizan, u kojem se navodi da naša medijska kuća posluje neprofesionalno, podvlačimo da je naša misija od prvog dana da sport približimo publici širom regiona, uz objektivno, fer i ravnopravno izvještavanje. Naš pristup ostaje isti - sa strašću, znanjem i profesionalnim standardima koji krase ozbiljnu sportsku televiziju. Sport je univerzalna vrijednost koja povezuje jude, inspiriše zajednice i prevazilazi sve podjele i zbog toga mi ne pravimo razlike. Hvala svim gledaocima, klubovima i sportistima na povjerenju. Zajedno gradimo fer-plej i pravu sportsku atmosferu.

TV Arena Sport želi da istakne svoj jasan i dosljedan stav, mi smo sportska kuća koja sa jednakim poštovanjem, profesionalizmom i posvećenošću pristupa svim sportovima, klubovima, savezima i sportistima, bez obzira na njihovu veličinu, popularnost ili tradiciju, te stoga molimo Fudbalski klub Partizan da u ime partnerskog odnosa, koji smo godinama gradili, prihvati izvinjenje i ruku pomirenja, te da saradnju nastavimo i unaprijedimo u godinama koje dolaze", navodi se u saopštenju koje je potpisao Nebojša Žugić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:01
Milka Forcan ekskluzivno za Kurir: Koje sve promene nova uprava Partizana donosi klubu?
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC