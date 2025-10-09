TV Arena Sport: "Izvinjavamo se Milki Forcan i Partizanu"

TV Arena Sport oglasila se i povodom neprimjerenih riječi koje su upućene Milki Forcan.

FK Partizan oglasio se danas saopštenjem u kome je poručio da prekida saradnju sa TV Arena Sport zbog neprimjerenih riječi koje je Dejan Anđus uputio potpredsjednici crno-bijelih Milki Forcan, zbog čega se ova televizija sada izvinila. U saopštenju koje potpisuje direktor "Arena Channels Group" Nebojša Žugić upućuje se ruka pomirenja Partizanu i Milki Forcan.

Saopštenje TV Arena Sport prenosimo u cijelosti:

"TV Arena sport se izvinjava potpredsjednici kluba i upravi FK Partizan, kao i navijačima crno-bijelih zbog neprimjerenog komentara novinara Dejana Anđusa u njegovoj autorskoj emisiji "Otvoreno sa Anđusom".

Rukovodstvo i kolektiv TV Arene sport razumije i žali zbog toga što su ovim činom povrijeđena osjećanja potpredsjednice kluba, članova uprave i svih onih koji vole crno-bijele. Najoštrije osuđujemo zloupotrebu javnog medijskog prostora od strane autora emisije i ograđujemo se od predmetnog komentara. U vezì sa tim, donijeli smo odluku da suspendujemo autorsku emisiju u narednom periodu, a spornu epizodu izbrišemo sa svih naših televizijskih i drugih kanala.

Povodom saopštenja Fudbalskog kluba Partizan, u kojem se navodi da naša medijska kuća posluje neprofesionalno, podvlačimo da je naša misija od prvog dana da sport približimo publici širom regiona, uz objektivno, fer i ravnopravno izvještavanje. Naš pristup ostaje isti - sa strašću, znanjem i profesionalnim standardima koji krase ozbiljnu sportsku televiziju. Sport je univerzalna vrijednost koja povezuje jude, inspiriše zajednice i prevazilazi sve podjele i zbog toga mi ne pravimo razlike. Hvala svim gledaocima, klubovima i sportistima na povjerenju. Zajedno gradimo fer-plej i pravu sportsku atmosferu.

TV Arena Sport želi da istakne svoj jasan i dosljedan stav, mi smo sportska kuća koja sa jednakim poštovanjem, profesionalizmom i posvećenošću pristupa svim sportovima, klubovima, savezima i sportistima, bez obzira na njihovu veličinu, popularnost ili tradiciju, te stoga molimo Fudbalski klub Partizan da u ime partnerskog odnosa, koji smo godinama gradili, prihvati izvinjenje i ruku pomirenja, te da saradnju nastavimo i unaprijedimo u godinama koje dolaze", navodi se u saopštenju koje je potpisao Nebojša Žugić.

