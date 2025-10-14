"Rekao sam i mom prijatelju Bodirogi da je ovo katastrofa": Svetislav Pešić upozorava, brine ga jedno

Svetislav Pešić tvrdi da je dolazak Amerikanaca u evropsku košarku recept za katastrofu i da to nije dobro, rekao je to i Dejanu Bodirogi direktno.

Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Svetislav Pešić zabrinut je za budućnost evropske košarke. Brine ga dolazak NBA lige i sve što se dešava. Što FIBA i Evroliga ne mogu da nađu zajednički jezik i što to ima veliki uticaj na budućnost košarke. Pričao je detaljno o svemu tome.

"Ovo nije kritika, ovo je samo moje mišljenje. U Evropi imaš jedan sto na kom su četiri strane. Jedna je reprezentacija, druga je metodika treninga, filozofija i sve to. Ako se ne adaptiraš ili ako imaš lošu selekciju, imaš probleme. Treća su pravila igre u FIBA, ako želiš da unaprijediš košarku moraš da nađeš nova pravila i slično. U teoriji da kažemo da imamo dobru selekciju, sve dobro u vezi sa treningom, pravilima, e tu dolazimo do četvrte stvari. Sistem takmičenja. Kakav je sistem takmičenja? Gdje se igra? Nemamo piramidu takmičenja. Evropa je klub, ne NBA, ne koledž", počeo je Pešić intervju u radio emisiji "Tirando a fallar".

Nastavio je da priča u jednom dahu o tome na šta misli i zašto je zabrinut.

"Sada imamo tu odgovorne ljude iz FIBA i Evrolige. Oni već 10 godina ne mogu da nađu pravo rješenje za košarku. Jedni kažu da ovi drugi ne žele, drugi kažu isto za ove prve i kao i uvijek, kao i u politici, ekonomiji, sada i u košarci. Dođu Amerikanci i kažu 'Okej, imate probleme? Ne možete da nađete rješenja? Nema razloga za brigu, mi dolazimo u Evropu da vam pokažemo budućnost košarke.' To je katastrofa. Rekao sam i Bodirogi, mom prijatelju 'Dejane, najbolji biznis u sportu je Liga šampiona u fudbalu, hajde da pričamo sa UEFA i da napravimo sinergiju.' Mnogo toga se pokušava, ali kao i u poslu trenera. Dobro treniraš, svi ste zajedno, atmosfera je dobra i onda dođe kraj nedjelje, izgubiš meč i predsjednik kluba ili mediji dođu i ne zanima ih kakva je atmosfera, da li su igrači dali maksimum, da li je trening bio dobar. Njih zanima pobjeda, ne interesuju ih problemi."

Nada se da će se to promijeniti.

"Ljudi koji su zaduženi za budućnost evropske košarke moraju da se zapitaju o tome. Da moraju da donose odluke za budućnost košarke. Nemamo tu piramidu takmičenja trenutno. ACB liga ima jedne lopte, pravila, Evroliga druge lopte, Amerikanci dolaze i pitaju se kako je sve to moguće. Ne govorim ovo zbog negativnosti, samo da javno kažem, da bih kao trener koji je toliko dugo u ovom poslu rekao nešto. Ne znači ovo da ja znam sve, samo da imam određeno iskustvo i želim to da kažem, da mogu drugi da iskoriste. Ja sam trener koji ima ime i prezime u košarci i imam potrebu da pričam otvoreno o ovoj temi, ne da kritikujem, već da pričamo o sistemu takmičenja", jasan je Pešić.

"Žena me pitala jesam li gotov"

Pešić je u svom stilu prepričao i jedan razgovor sa svojom suprugom. Pitala ga je da li je konačno završio sa trenerskim poslom.

"Trener zna samo kada počinje, ne kada završava posao. Barselona je za mene nešto posebno, isto kao i Bajern. Kada sam prvi put došao u Barselonu, cilj je bio da se osvoji Evroliga, kada sam došao drugi put, motiv je bio da ne budemo posljednji. Motiv je bio visok. Pričao sam sa suprugom, živimo u Minhenu, ona me je pitala da li sam završio sa poslom trenera sada, da li je dovoljno. Ne da mi je rekla da moram da završim, nego me pitala o čemu razmišljam. Rekao sam joj da ne znam i pitao je zašto me to pita. Rekla mi je 'pitam te gdje ćemo živjeti u budućnosti.' Rekao sam joj samo da ćemo razgovarati o tome. Kada nemam odgovor samo joj kažem da ćemo vidjeti i da ćemo pričati. Ako odem sada i kažem joj da sam odlučio da živimo u Barseloni, bila bi spremna i srećna", zaključio je Pešić.