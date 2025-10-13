Svetislav Pešić ima 76 godina, ali još nije odustao od košarke

Nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić ne isključuje mogućnost da ga ponovo vidimo u ulozi trenera.

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji selektor Srbije Svetislav Pešić bio je gost na španskom radiju esRadio u emisiji "Tirando a Fallar". Iskusni stručnjak je prihvatio da ostane na klupi "orlova" poslije osvajanje bronze na Olimpijskim igrama u Parizu, iako je već bio donio odluku. Nije uspio da ponovi uspjeh sa Srbijom na Evropskom prvenstvu gdje su zaustavljeni od Finaca već u osmini finala, ali ne isključuje mogućnost da ponovo bude u trenerskoj ulozi.

Pešić ima 76 godina i smatra da je još rano za kraj trenerske karijere. Posljednji klupski angažman je imao 2020. godine kada je završio svoju misiju u Barseloni. Gdje vidi sebe u budućnosti?

"Šta možete reći sa 76 godina osim da ste stari? Energija dolazi iz košarke. Vjerujem da još nisam završio. Ne znam šta će se desiti sutra, ali svakog dana osjećam da treba da razmišljam o košarci. Šta se može bolje uraditi. Razgovaram sa trenerima, sa ljudima koji žive ovaj sport. To me i dalje motiviše, razmišljanje o tome kako mogu da se poboljšam kao trener i kao osoba, ili kako mogu da utičem na naš sport. Na primjer, poboljšanje načina izvođenja pik en rola u napadu, ili njegove odbrane. Nedavno sam razgovarao sa kolegama o trendovima i idejama. Trend u košarci je promjena odbrane. Svi to rade i većina ljudi kaže: 'Taj igrač dobro brani jer može da mijenja odbrane.' Sigurno je to važno, posebno u modernoj igri, ali to više nije ideja. To je trend. Ono što me zanima je ideja, šta dolazi poslije promjene odbrane? Pronalaženje sljedećeg poboljšanja. To je ono što me zanima", kaže nekadašnji trener Bajerna, Barselone, Zvezde, Valensije i ostalih klubova.

U januaru ove godine pojavila se informacija da je Pešić pregovarao sa čelnicima Barselone o trenerskom angažmanu, ali pitanje je da li je sastanak sa Kataloncima za predmet imao tu temu ili se odnosio na neku drugu vrstu saradnje.

Pešić digao glas

Često je iskusni trener govorio o problemima u srpskoj košarci, a sada je dao svoj stav o situaciji cjelokupnoj evropskoj košarci koju čekaju velike promjene u bliskoj budućnosti.

"U Evropi ne možemo napraviti veliki biznis od košarke. Poslije košarke u Americi, mjesto gdje postoji najveće interesovanje za košarku je Evropa. Svake godine se malo približavamo po kvalitetu... ali u poslu imamo problema. Evrobasket je nekada bio svake dvije godine, sada je svake četiri, iako je popularnost u Evropi mnogo veća nego na drugim kontinentima. Pitam se zašto nema Evrobasketa svake dvije godine, da bi se održao kvalitet i sponzorstvo. Ovo nisu Olimpijske igre, Evropsko prvenstvo bi trebalo da bude svake dvije godine. Veliki problem u Evropi je što nema definisanog sistema takmičenja kao u Americi. Pored toga, oni koji su odgovorni za FIBA i Evroligu nisu mogli da se dogovore godinama. Jedan kaže da drugi ne želi. Drugi kaže da prvi ne želi. I kao i uvijek, kao u politici ili ekonomiji, sada u košarci Amerikanci dolaze i kažu: 'Imate li problem?' 'Da, ne možemo da se dogovorimo.' 'Nema problema, naučićemo vas rješenju za evropsku košarku. A ovo je katastrofa.'"

Otkrio je šta je razgovarao sa nekadašnjim igračem, a sada predsjednikom Evrolige Dejanom Bodirogom.

"Razgovarao sam o ovome sa Bodirogom, koji mi je dobar prijatelj. Veliki biznis u Evropi je fudbal, Liga šampiona. Hajde da razgovaramo sa UEFA da pokušamo da izgradimo sinergije. Jer ovo je Evropa. Trebalo bi da imamo njemački mentalitet: oni kažu 'nema problema, samo rješenja'. I oni koji su odgovorni za evropsku košarku moraju znati da imaju tu buduću odgovornost za sport. Nemamo piramidalnu strukturu, kao što je u američkoj košarci. ACB ima svoja pravila i svoje lopte, FIBA ima svoja, Evroliga svoje... U međuvremenu, Amerikanci se pitaju kako je ovo moguće. Nije da sam pesimista, ali osjećam potrebu da dam ovo mišljenje jer sam u ovom sportu kao trener više od četrdeset godina. To ne znači da znam sve, sigurno. Ali šta znači da Pešić ima iskustva ako ne mogu ovo da kažem? Ja sam čovjek od košarke i moram ovo da kažem. Hajde da razmislimo o našem sistemu takmičenja u Evropi", zaključio je Pešić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:08 Svetislav Pešić, Bogdan Bogdanović, Turska Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)