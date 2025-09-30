logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić citirao Svetislava Pešića pred NBA sezonu

Nikola Jokić citirao Svetislava Pešića pred NBA sezonu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Na konferenciji pred novu sezonu Nikola Jokić govorio i o Svetislavu Pešiću, selektoru Srbije.

sta je svetislav pesic rekao nikoli jokicu Izvor: MN PRESS

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić priključio se ekipi Denver Nageta pred početak nove sezone u NBA ligi, a tokom razgovora sa medijima u SAD pomenuo je i Svetislava Pešića. Nije to bio klasičan osvrt na Eurobasket 2025 tokom kojeg je Srbija podbacila i ispala već u osmini finala, već samo na jednu rečenicu selektora Pešića koju je Jokić dobro zapamtio.

Svjestan da je ona važna i za košarku na klupskom nivou, Nikola Jokić je citirao iskusnog košarkaškog trenera. Objasnio je Amerikancima da će sa svojim novim saigračima, ali i onima koji su tu već dugo, pokušavati da popravi komunikaciju kako na terenu tako i van njega.

"Selektor Pešić je ovog ljeta rekao: 'Imate sjajnu komunikaciju van terena, ali na terenu je malo problem'. Komunikacija na terenu je bitnija, ali van terena te veze su bitne da budemo prisniji, da nas spoji kao tim", rekao je Nikola Jokić, koji će kao lider ekipe biti zadužen da uklopi nova pojačanja.

Nikola Jokić u Denver stiže veoma brzo nakon završetka Evropskog prvenstva u košarci, a u Koloradu su vjerovatno srećni što nije igrao turnir do kraja. Sa druge strane, Nikola to ne gleda tako - on smatra da mu nastupi u dresu reprezentacije pomažu, a takve stvari mogli bismo da čujemo i od Denisa Šredera i Alperena Šenguna koji su do kraja ostali u Letoniji.

"Pomaže mi da igram drugačiji stil košarke ili drugačiji tip košarke, drugačiji saigrači, drugačija pravila... Pomaže, daje vam druge opcije, male stvari, male akcije i igre, možete sve i svašta da naučite. To sam vidio sada na Evropskom prvenstvu", rekao je Jokić Amerikancima.

Šta je Nikola Jokić pričao Amerikancima?

Srpski košarkaš prvi put se dotakao ugovora od 293.000.000 dolara koji bi mogao da potpiše narednog ljeta, nakon što je odbio prvu ponudu Denver Nagetsa da nastave saradnju. Jokić je odigrao pametno, pošto će naredna ponuda biti godinu dana duža, ali i preko 82 miliona teža - baš toliko će Nikoli pripasti u četvrtoj sezoni nove saradnje sa timom iz Kolorada.

Takođe, Nikola Jokić je pričao o promijeni pravila koja se posebno sviđa njegovom bratu, ali i odgovarao na pitanje koje nema mnogo smisla. Američki novinari očigledno misle da svi u Evropi pričaju isti jezik ili barem da Nikola Jokić i Jonas Valančijunas mogu da se sporazumijevaju na nekom koji nije engleski.

Bonus video:

Pogledajte

00:18
Nikola Jokić viče na klupi Srbije
Izvor: RTS1
Izvor: RTS1

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetislav Pešić Nikola Jokić košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC