Nikola Jokić citirao Svetislava Pešića pred NBA sezonu

Na konferenciji pred novu sezonu Nikola Jokić govorio i o Svetislavu Pešiću, selektoru Srbije.

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić priključio se ekipi Denver Nageta pred početak nove sezone u NBA ligi, a tokom razgovora sa medijima u SAD pomenuo je i Svetislava Pešića. Nije to bio klasičan osvrt na Eurobasket 2025 tokom kojeg je Srbija podbacila i ispala već u osmini finala, već samo na jednu rečenicu selektora Pešića koju je Jokić dobro zapamtio.

Svjestan da je ona važna i za košarku na klupskom nivou, Nikola Jokić je citirao iskusnog košarkaškog trenera. Objasnio je Amerikancima da će sa svojim novim saigračima, ali i onima koji su tu već dugo, pokušavati da popravi komunikaciju kako na terenu tako i van njega.

"Selektor Pešić je ovog ljeta rekao: 'Imate sjajnu komunikaciju van terena, ali na terenu je malo problem'. Komunikacija na terenu je bitnija, ali van terena te veze su bitne da budemo prisniji, da nas spoji kao tim", rekao je Nikola Jokić, koji će kao lider ekipe biti zadužen da uklopi nova pojačanja.

Nikola Jokić u Denver stiže veoma brzo nakon završetka Evropskog prvenstva u košarci, a u Koloradu su vjerovatno srećni što nije igrao turnir do kraja. Sa druge strane, Nikola to ne gleda tako - on smatra da mu nastupi u dresu reprezentacije pomažu, a takve stvari mogli bismo da čujemo i od Denisa Šredera i Alperena Šenguna koji su do kraja ostali u Letoniji.

"Pomaže mi da igram drugačiji stil košarke ili drugačiji tip košarke, drugačiji saigrači, drugačija pravila... Pomaže, daje vam druge opcije, male stvari, male akcije i igre, možete sve i svašta da naučite. To sam vidio sada na Evropskom prvenstvu", rekao je Jokić Amerikancima.

Šta je Nikola Jokić pričao Amerikancima?

Srpski košarkaš prvi put se dotakao ugovora od 293.000.000 dolara koji bi mogao da potpiše narednog ljeta, nakon što je odbio prvu ponudu Denver Nagetsa da nastave saradnju. Jokić je odigrao pametno, pošto će naredna ponuda biti godinu dana duža, ali i preko 82 miliona teža - baš toliko će Nikoli pripasti u četvrtoj sezoni nove saradnje sa timom iz Kolorada.

Takođe, Nikola Jokić je pričao o promijeni pravila koja se posebno sviđa njegovom bratu, ali i odgovarao na pitanje koje nema mnogo smisla. Američki novinari očigledno misle da svi u Evropi pričaju isti jezik ili barem da Nikola Jokić i Jonas Valančijunas mogu da se sporazumijevaju na nekom koji nije engleski.

