Nikola Jokić nasmijao američke novinare: "Moj brat je veoma srećan zbog toga"

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić pojavio se u Denveru pred američkim novinarima, u sklopu priprema za novu sezonu NBA lige. Odgovarao je na razna pitanja tamošnjih medija, između ostalih i na ona koja nemaju mnogo smisla, ali i na veoma zanimljiv detalj koji je direktno povezan sa njegovom igrom.

NBA je odlučila da se više ne računaju u statistiku šutevi preko cijelog terena, dok ističe vrijeme u četvrtini. To je specijalnost Nikole Jokića, on obožava da baci loptu od koša do koša, a prethodne sezone nekoliko puta je bio u centru pažnje zbog takvih pokušaja. I ne čudi što je ovo za njega dobra vijest.

"Moj brat je veoma srećan zbog tog pravila", rekao je Nikola Jokić i kada su novinari tražili objašnjenje dodao: "Zato što mi je rekao da ne uzimam te šuteve". Nikola Jokić je dodao i da bi ovo pravilo moglo da bude sjajno, da će igrači češće pokušavati jer se ne računa u statistiku, a to znači i da bi moglo da bude više pogodaka koji će se vrtiti na društvenim mrežama i u televizijskim emisijama.

Do sada je Nikola Jokić bio jedan od igrača koji najčešće uzimaju šuteve preko cijelog terena, a kada oni budu izbačeni iz statistike njegovi procenti šuta za tri će se dodatno popraviti. Primjera radi, Nikola Jokić je u toku prethodne sezone imao 25 pokušaja (i tri pogotka) u ligaškom dijelu i osam pokušaja (bez pogodaka) u plej-ofu sezone, kada bismo računali samo pokušaje sa udaljenosti veće od 12 metara.

Uprkos takvim procentima šuta sa ogromne distance, Nikola Jokić je šutirao 41,7 odsto za tri u ligaškom, odnosno 38 odsto u plej-of dijelu sezone. Imajući u vidu da je riječ o centru koji uzima veliki broj šuteva sa distance, ovo su impresivne brojke.

