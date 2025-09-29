Nikola Jokić dao odgovor na pitanje koji je čekala cijela NBA liga

Srpski košarkaš Nikola Jokić ima jasan plan da u Denver Nagetsima završi igračku karijeru.

Nikola Jokić je odlučio da propusti priliku i potpiše novi ugovor sa Denver Nagetsima, a prilike u NBA ukazuju na to da će na kraju sezone imati mnogo bolju priliku. Dok su pojedini navijači tima iz Kolorada bili zabrinuti za budućnost čitave franšize, ima i onih koji su jasno pitali Nikolu - da li će produžiti ugovor?

Na pitanje američkih novinara, Nikola Jokić je imao odgovor koji će oduševiti sve navijače tima iz Kolorada. Ne samo da ne planira da se preseli u neki drugi tim narednog ljeta, najbolji centar planete ne želi nigdje da ide do kraja karijere. To je jasno i rekao, pa porodica Krenke već može da sprema ugovor koji će biti potpisan na kraju sezone u kojoj Jokić napada još jednu titulu.

"Ne razmišljam o tome. Mislim da ti ugovori i produženja dolaze kao nagrada. Nešto što je prirodno u sportu. Posebno u današnjoj NBA. Moj plan je da budem u Nagetsima zauvijek, tako da je to moj odgovor", rekao je najbolji košarkaš na planeti i najbolji igrač u istoriji franšize iz Kolorada.

Kakva je situacija sa Jokićevim ugovorom?

Nikola Jokić neće postati slobodan igrač na kraju sezone, ali postoji jasna kalkulacija zašto je on prije nekoliko mjeseci odbio produžetak saradnje sa Denver Nagetsima. U tom trenutku tim iz Kolorada mogao je da mu ponudi trogodišnji nastavak saradnje težak oko 212 miliona dolara, odnosno oko 70 miliona dolara po sezoni.

Srpski košarkaš odlučio je da sačeka samo jednu godinu, pošto će Denver narednog ljeta moći da mu ponudi ugovor težak 293 dolara, ali na čak četiri godine. Gotovo sigurno će Nikola Jokić potpisati taj ugovor, posebno ukoliko Nagetsi odigraju dobru sezonu nakon rekonstrukcije u igračkom kadru koju su izvršili ovog ljeta.

O čemu je sve Jokić pričao na konferenciji?

Srpski košarkaš je odgovarao na čudna pitanja američkih novinara, koje je između ostalog zanimalo na kojem jeziku se sporazumijeva sa litvanskim centrom Jonasom Valančijunasom. Vjerovatno je Amerikancima Litvanija slična Srbiji, možda misle da svi zajedno pričamo ruski ili su precijenili Nikolu, pa su pretpostavili da on govori i litvanski jezik.

Takođe, Nikola Jokić se dotakao priče o promjeni jednog pravila u NBA. Po njegovim riječima, brat mu je savetao da ne šutira na koš na kraju svake četvrtine, a sada će biti oduševljen jer se takvi pokušaji neće računati u zvaničnu statistiku - ukoliko budu promašaji.

