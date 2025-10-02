Nebojša Čović progovorio o promjeni selektora: "Nisam ja smijenio Pešića"!

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović otkrio je da Svetislav Pešić nije smijenjen sa funkcije selektora Srbije.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o promjeni na klupi selekcije Srbije. Nakon neuspjeha srpskih košarkaša na Eurobasketu došlo je do smjene generacija na klupi - Svetislava Pešića zamenio je Dušan Alimpijević.

On će debitovati mečevima kvaifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine sa sa Švajcarskom 27. novemra i Bosnom i Hercegovinom 30. novembra. Ipak, iako je bilo riječi o smjeni Svetislava Pešića, sada je Čović naglasio da to nije bio slučaj.

"Nisam ja smijenio Pešića, već je čovjeku istekao ugovor. Pešić je imao ugovor do 30. septembra. Kada smo prošle godine pričali nakon Olimpijskih igara o produžetku, jer mu je i tada istekao ugovor, potpisali smo ga na godinu dana", rekao je Čović gostujući na televiziji "K1".

Pešić je mnogo uradio

Naglasio je da je jedan od najtrofejnijih košarkaških stručnjaka srpskoj košarci dao mnogo i da odlazi sa velikim uspjesima iza sebe.

”On je u posljednje četiri godine puno uradio za reprezentaciju Srbije. Vratio je kult, igrače, desilo se ovo što se desilo na Evropskom prvenstvu, pa šta sad da radimo. To je sport. Niko ne pobjeđuje svaki dan. Mi smo po javnosti već bili šampioni nismo trebali da putujemo za Rigu, već da nam donesu pehar I medalje, takav osjećaj je bio", rekao je Nebojša Čović.