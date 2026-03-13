logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otac Luke Dončića rekao šta misli o bivšoj snajki: "Očito je, sve se jasno vidi"

Autor Nebojša Šatara
0

Otac Luke Dončića je u prošlosti pričao o Anamariji Goltes koja je sada raskinula vjeridbu sa slovenačkim košarkašem.

Sasa doncic o anamariji koja je ostavila luku Izvor: MN Press/YouTube/Lakers Nation/ Instagram/anamariagoltes/Screenshot

Cijela Slovenija, ali i Amerika, pričaju o Luki Dončiću i Anamariji Goltes. Par koji je zajedno praktično cijeli život sada se rastaje i sva je prilika da će se za starateljstvo nad djecom boriti na sudu.

O svojoj vezi i dvoje djece koje imaju nisu mnogo pričali u medijima, skoro uopšte, ali su Lukini roditelji govorili o njegovoj izabranici. Saša Dončić je jednom prilikom za slovenački "Metropolitan" prokomentarisao vezu.

"Ako ste s nekim dugo, znači da veza funkcioniše. Više je nego očito da imaju dobru podršku. Važno je da se osjećaju dobro kada su zajedno. Ako ima problema i nije idealno, to se odražava i na terenu. Rezultati jasno pokazuju kakvu podršku Anamarija ima", rekao je tada Saša Dončić. 

A šta kaže mama? 

Mirjam Poterbin je morala da se oglašava zbog glasine da Anamarija Goltes živi u njenom stanu u Ljubljani. Na kraju je vrlo oštro objasnila o čemu se radi. 

"Ovo je laž, katastrofa, ne znam odakle je došla. Da je ovo istina, ne mislim da bi Anamarija uopšte živjela sa mnom, zar ne? Živjela je u mom stanu, to je istina, jer Luka nema stan u Ljubljani. Ovo je izmišljotina, razumijem da sa slavom i uspjehom dolazi i proračun, ali Luki ne treba takva novinarska podrška. On ima 18 godina i zato sam ovdje sa njim u Madridu i sve što radim, radim za njega. Od razvoda ga odgajam sama", rekla je Poterbin za "Žurnal24".

Šta se sada dešava?

Anamarija Goltes je Luki Dončiću rodila dvoje djece. Gabrijelu 1. decembra 2023. i Oliviju 4. decembra 2025. godine. Navodno su se odnosi ovog para pokvarili tokom druge Anamarijine trudnoće i njihova vjeridba je raskinuta u martu ove godine.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:53
Luka Dončić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić Saša Dončić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC