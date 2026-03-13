Otac Luke Dončića rekao šta misli o bivšoj snajki: "Očito je, sve se jasno vidi"

Cijela Slovenija, ali i Amerika, pričaju o Luki Dončiću i Anamariji Goltes. Par koji je zajedno praktično cijeli život sada se rastaje i sva je prilika da će se za starateljstvo nad djecom boriti na sudu.
O svojoj vezi i dvoje djece koje imaju nisu mnogo pričali u medijima, skoro uopšte, ali su Lukini roditelji govorili o njegovoj izabranici. Saša Dončić je jednom prilikom za slovenački "Metropolitan" prokomentarisao vezu.
"Ako ste s nekim dugo, znači da veza funkcioniše. Više je nego očito da imaju dobru podršku. Važno je da se osjećaju dobro kada su zajedno. Ako ima problema i nije idealno, to se odražava i na terenu. Rezultati jasno pokazuju kakvu podršku Anamarija ima", rekao je tada Saša Dončić.
Mirjam Poterbin je morala da se oglašava zbog glasine da Anamarija Goltes živi u njenom stanu u Ljubljani. Na kraju je vrlo oštro objasnila o čemu se radi.
"Ovo je laž, katastrofa, ne znam odakle je došla. Da je ovo istina, ne mislim da bi Anamarija uopšte živjela sa mnom, zar ne? Živjela je u mom stanu, to je istina, jer Luka nema stan u Ljubljani. Ovo je izmišljotina, razumijem da sa slavom i uspjehom dolazi i proračun, ali Luki ne treba takva novinarska podrška. On ima 18 godina i zato sam ovdje sa njim u Madridu i sve što radim, radim za njega. Od razvoda ga odgajam sama", rekla je Poterbin za "Žurnal24".
Anamarija Goltes je Luki Dončiću rodila dvoje djece. Gabrijelu 1. decembra 2023. i Oliviju 4. decembra 2025. godine. Navodno su se odnosi ovog para pokvarili tokom druge Anamarijine trudnoće i njihova vjeridba je raskinuta u martu ove godine.