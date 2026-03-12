Poslije Lukinog tate bila sa Piksijem, sad ima novog dečka: Dončićeva mama je ljepotica koju prate skandali

Majka Luke Dončića Mirjam Poterbin je sve više pod lupom medija zbog svog ljubavnog života nakon razvoda.

Velika tema u Sloveniji, ali i u cijelom svijetu, jeste raskid Luke Dončića i njegove vjerenice i dugogodišnje partnerke Anamarije Goltes. Par koji ima dvoje dece sada se rastaje i sva je prilika da će bitka za alimentaciju i starateljstvo da se završi na sudu.

Nije ovo prvi put da se ljubavni život porodice Dončić nalazi pod lupom javnosti, a zapravo se do sada mnogo više pričalo o nekim drugim članovima porodice. Najviše o Mirjam Poterbin.

Ko je Mirjan Poterbin?

Majka Luke Dončića rođena je 7. aprila 1976. godine i bavila se manekenstvom. Imala je svoj kozmetički salon u Ljubljani, a za vrijeme dok ga je držala upoznala je Sašu Dončića, tada uspješnog slovenačkog košarkaša. Razveli su se 2008. godine kada je ona dobila starateljstvo nad svojim sinom Lukom. Sa njim se preselila u Madrid kada je on potpisao za Real sa 13 godina. Nakon što je njen sin napravio veliku karijeru počela je da se bavi humanitarnim radom i fondacijama.

Nakon što se razvela od Saše Dončića nije dugo bila pod lupom medija, ali u posjlednjih nekoliko godina često je tema. Sve je počelo kada su krenule glasine o tome da je u sve gorim odnosima sa sinom, a da je razlog tome njena veza sa - Piksijem.

To je nadimak slovenačkog preduzetnika Borisa Požega. On se bavi raznim poslovima, najviše ugostiteljstvom, a navodno je neslaganje majke Mirjam i sina Luke krenulo jer je on krenuo da upravlja brendom Luka Dončić 77. Ipak sada slovenački mediji navode da je ta veza gotova i da je sada Mirjam u drugoj vezi.

Sada je njen novi partner Rok Kramer. To je još jedan slovenački biznismen, a on se bavi prodajom luksuznih katamarana. Ova veza očigledno nije ni tako nova jer mediji u Sloveniji pišu da se Mirjam Poterbin sa njim pojavila u javnosti prvi put 2024. godine, što bi značilo da su dvije godine u vezi.

U kakvom su odnosu Mirjam i Anamarija?

Lukina majka se 2018. godine oglasila kada su se pojavile informacije da se Anamarija preselila kod nje. Od tada je ispunila obećanje i nije komentarisala privatni život svog sina.

"Ovo je laž, katastrofa, ne znam odakle je došla. Da je ovo istina, ne mislim da bi Anamarija uopšte živjela sa mnom, zar ne? Živjela je u mom stanu, to je istina, jer Luka nema stan u Ljubljani. Ovo je izmišljotina, razumijem da sa slavom i uspjehom dolazi i proračun, ali Luki ne treba takva novinarska podrška. On ima 18 godina i zato sam ovdje sa njim u Madridu i sve što radim, radim za njega. Od razvoda ga odgajam sama. Ne komentarišem svoj privatni život i vezu sa Lukom", rekla je tada za "Žurnal24".

