Partizanu pola budžeta donose ulaznice: Ostoja Mijailović otkrio koliko će klub zaraditi

Prvi čovjek Partizana tvrdi da će klub zaraditi ogroman novac od prodaje ulaznica.

Izvor: DS/© MN press, all rights reserved

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović otkrio je da će crno-beli zaraditi ogroman novac od prodaje sezonskih i ove sezone, što će biti dovoljno da se "popuni" polovina predviđenog budžeta za 2025/26.

Kako je Mijailović otkrio tokom "Adria sports conference" u Banjaluci, projekcije su da će Partizan zaraditi čak 13.000.000 evra samo na ime prodatih ulaznica, prenosi "Mozzart Sport". Prema njegovim riječima, trenutni prihod je preko 10 miliona evra, uz poruku da će to samo još da raste.

Takođe, Mijailović je istakao da je po dolasku u KK Partizan, prije osam godina, klub zarađivao svega 33.000 evra na ovaj način, a da je sada to jedan od najvažnijih načina finansiranja.

I ove sezone Partizan je podigao cijene sezonskih ulaznica i prodao ih je više od 11.500, poslije čega je zaustavljena prodaja da bi se ulaznice nalazile i u slobodnoj prodaji, od utakmice do utakmice, a vidimo po posjeti ove sezone da je "Beogradska arena" dupke puna kada igraju crno-bijeli.

Podsetimo, budžet Partizana za ovu sezonu je, prema riječima Ostoje Mijailovića, oko 27 miliona evra.

