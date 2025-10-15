logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizanu pola budžeta donose ulaznice: Ostoja Mijailović otkrio koliko će klub zaraditi

Partizanu pola budžeta donose ulaznice: Ostoja Mijailović otkrio koliko će klub zaraditi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Prvi čovjek Partizana tvrdi da će klub zaraditi ogroman novac od prodaje ulaznica.

Ostoja Mijailović Partizan će zaraditi 13 miliona evra od prodaje ulaznica Izvor: DS/© MN press, all rights reserved

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović otkrio je da će crno-beli zaraditi ogroman novac od prodaje sezonskih i ove sezone, što će biti dovoljno da se "popuni" polovina predviđenog budžeta za 2025/26.

Kako je Mijailović otkrio tokom "Adria sports conference" u Banjaluci, projekcije su da će Partizan zaraditi čak 13.000.000 evra samo na ime prodatih ulaznica, prenosi "Mozzart Sport". Prema njegovim riječima, trenutni prihod je preko 10 miliona evra, uz poruku da će to samo još da raste.

Takođe, Mijailović je istakao da je po dolasku u KK Partizan, prije osam godina, klub zarađivao svega 33.000 evra na ovaj način, a da je sada to jedan od najvažnijih načina finansiranja.

I ove sezone Partizan je podigao cijene sezonskih ulaznica i prodao ih je više od 11.500, poslije čega je zaustavljena prodaja da bi se ulaznice nalazile i u slobodnoj prodaji, od utakmice do utakmice, a vidimo po posjeti ove sezone da je "Beogradska arena" dupke puna kada igraju crno-bijeli.

Podsetimo, budžet Partizana za ovu sezonu je, prema riječima Ostoje Mijailovića, oko 27 miliona evra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan Ostoja Mijailović Adria Sports Conference

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC