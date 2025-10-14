Ostoja Mijailović o boljem odnosu između Partizana i Zvezde: “Konačno su ljudi vidjeli do koga je bilo”

Odnos Partizana i Zvezde je u posljednje vrijeme mnogo “normalniji” nego što je bio, a predsjednik crno-bijelih dao je svoj sud o tome zašto je to tako.

Na sportsko-poslovnoj konferenciji “Adria Sports Conference”, koja se danas održava u Banjaluci, pored mnogobrojnih panela u Svečanoj sali Banskog dvora, organizovan je i podkast stejdž koji je donio zanimljive razgovore.

Gost kod Mileta Iića, koji vodi podkast “Jao Mile”, bio je predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović. Predsjednik Partizana govorio je o svom dolasku u klub, problemima i dugovima koje je zatekao, ali i o odnosu sa Crvenom zvezdom.

Evidentno je da je stanje na relaciji Partizan – Zvezda relaksirano u prethodnih godinu dana u poređenju sa nekim ranijim periodom.

Mijailović je iznio svoje viđenje u čemu je, odnosno, u kome je bio problem.

“Ima jedna vrlo važna stvar, konačno su ljudi vidjeli do koga je bilo. Meni je bilo jako teško da se odbranim da ljudi vide da nije do mene. Stalno je bilo ja nešto započinjem, ja pravim neke probleme. Ja sam se stalno branio time da je tako bilo i prije moga dolaska. Bili su problem i prije uvijek, kad god Partizan hoće da bude prvak, uvijek je neka katastrofa, uvijek mora da se zapali dvorana i da se pišu saoštenja. Na kraju sam bio percepiran u javnosti kao isti. Bukvalno smo se izjednačili, eto oni pišu saopštenja, oni su ovakvi ili onakvi”, rekao je Mijailović.

Crvenu zvezdu je nakon mandata Nebojše Čovića preuzeo novi predsjednik Željko Drčelić, a Mijailović je iznio svoj stav o tome zašto nema saopštenja klubova u posljednjih godinu dana koju su bili česta pojava u tom često prepucavanju "večitih".

“Što nema saopštenja u posljednjih godinu dana? Zašto nisam napisao niti jedno saopštenje? Zato što su se desile te promjene. Željko (op. a Drčelić) je shvatio neke stvari, shvatio je da smo uradili neke dobre stvari i šta mi radimo. Neke stvari uzeo od nas. Zajedno smo lobirali za licencu u Evroligi i nama i njima”, rekao je predsjednik Partizana i dodao:

“Dobre stvari je uradio što se tiče toga, npr. da više ‘ne skače’. Izgubili su titulu u ABA ligi i KLS prošle godine, koju su godinama dobijali na ovaj ili onaj način. Niko nije umro zbog toga, svi smo živi pa šta. Mi stavili trofeje u vitrine, pravimo novi tim, ide nova sezona takmičimo se. Neki su sada srećni neki tuguju, iduće godine se opet takmičimo ko bude bolji biće isto.”

Loš odnos nije donio ništa dobro

Taj “rat” na relaciji beogradskih rivala pravio je štetu i jednom i drugom klubu, odnosno sponzorima.

“Nenormalno je koliko su te svađe pravile štetu sponzorima, koji daju veliki novac klubovima. Pišu ljudi saopštenje i napišu vi ste narko-dileri ili lopov sa Kosova ili tako nešto. To je ludnica, braneći se od takvih stvari. Zamislite vraćam drugove, jurim banke i igrače i pišem saopštenja sa ovim prethodnim čovjekom.

Na konstataciju Ilića da je mislio da Mijailović neće da piše saopštenja nakon dolaska na funkciju, njegov sagorovnik je poručio.

“Mi smo živi ljudi svi, imam navijače iza sebe i milione ljudi koji vole Partizan. Morao sam da štitim stručni štab i ekipu i Partizan prije svega. Šta treba da cijeli život neko da priča o Partizanu ‘vi ste lopovi, kriminalci, otimali, namještali sudije, vi ste imperative lošega u društvu. Pa čekaj bre majstore, zaustavi se. Milion ljudi navijaju za Partizan i Zvezdu. I vi sada kažete što si se upecao”, rekao je između ostalog Ostoja Mijailović.