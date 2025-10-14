Nenad Krstić i Pero Antić o izazovima evropske košarke: Dolazak NBA u Evropu, koledž košarka i problem sa pravilima

Nenad Krstić i Pero Antić komentarisali su probleme sa kojima se evropska košarka susreće u posljednje vrijeme, a bilo je govora i o dolasku Mike Murinena u Partizan.

U svečanoj sali Banskog dvora danas se odrava prva sportsko-poslovna konferencija "Adria Sports Conference". Konferencija je okupila veliki broj govornika, a među prvima panelima koji su održani bio je panel pod nazivom “Novi košarkaški poredak, izazovi i opasnosti sa kojima se suočava evropska košarka”.

Čast da govore o ovoj problematici dobili su director košarkaške reprezentacije Srbije Nenad Krstić i proslavljeni košarkaš Pero Antić.

Uloga moderatora pripala je još jednom dobro poznatom imenu – Edinu Avdiću.

Proslavljeni dvojaca je na početku govorio o odlasku mladih igrača iz Evrope na koledž i ugovorima koji dobijaju “preko okeana”.

“Za sada je to siva zona. S obzirom da FIBA pokušava da nađe način kako da se klubovi zasštinte. Postoji dosta primjera gdje igrači idu besplatno. Klubovi su bez zaštite i igrači idu na milionske ugovore. Treći problem je šta poslije. Neće svi proći stamo. Šta se dešava kada se vrate u Evropu. I taj novac može da lose utiče na psihu igrača. FIBA radi na tome, postoje neke ideje koje će se probati realizovati, ali treba i vrijeme da prođe. Da vidimo šta će biti sa tom prvom generacijom igrača. Mi iz ugla Saveza teško možemo da se postavimo”, poručio je Krstić o ovom problemu.

Sličnog mišljenja je i Pero Antić.

“Mislim da je teško zbog tog novca. Pola timova u srednjim školama je sastavljeno iz Evrope. Tu su i roditelji koji gledaju na kvalitet školovanja. Treba da sačekamo da vidimo šta će FIBA da uradi, a puno igrača je ostišlo. Tu su reprezentativni prozori”, rekao je Antić.

O ulasku NBA u Evropu

Već dugo se priča o pokretanju novog takmičenja NBA Evropa na Starom kontinentu, a Antić to vidi kao pokušaj da se Evroliga, koja je u rastu, oslabi.

“Evropska košarka je u rastu, a NBA u pada pa gledaju sada to da iskombinuju. Žele da uzmu igrače i ne vidim kako mogu postojati Evroliga i NBA Evropa. Mislim da je to proces da se Evroliga oslabi.”

Krstić smatra da NBA mora najprije da shvati kako košarka u Evropi funkcioniše kako bi imala uspjeha.

“Slažem se da je evropska košarka raste, u NBA je sve u parama i oni vide potencijal ovdje da mogu napraviti veće prihode nego što može Evroliga sada da zaradi. Ne mogu ni oni da uđu đonom u Evropu, i kažu mi smo NBA. Moraju malo da shvate tradiciju i navijače, a gdje smo mi, Turci, Grci to je posebna tema. Gdje su zemlje sa kulutruom navijanja i ogromnom bazom navijača. Nisam siguran da NBA gleda kroz to. Moraju da shvate kako funkcioniše evropska košaraka, to im je jedini način. ”

Može li NBA Evropa da zaživi u punom sjaju

S obzirom na novac kojim raspolažu, NBA u Evropi može da napravi mnogo, smatra Antić.

“Mislim da je cilj da se Evroliga razdvoji, ubaci američki ‘virus’. Mogu da urade šta hoće. Kada sam osvojio titulu sa Fenerom, budžet je bio 30, a nagrada milon. U NBA ligi možeš da finansiraš cijelu sezonu i da još zaradiš.”

Različita pravila po Evropi

Krstić i Antić komentarisali su još jedan problem evropske košarke, a to su različita pravila po raznim takmičenjima u Evropi. Obojica se slažu da je potrebno da pravila unificiraju.

“Mislim da treba unificirati pravila. Sve je različito, sudije, lopte… Različito i sudije gledaju, gledaoci su zbunjeni. I mi iz košarke imamo problema da skontamo gdje koje pravilo važi. FIBA treba da preuzme stvari u svoje ruke da se evrospka košarka unificira. Bliže smo američkom stilu košarke”, rekao je Krstić.

Antić se zalaže za povratak starih pravila i ne sviđa mu se činjenica da se košarka, kako kaže, zakomplikovala.

“Ja bih vratio stara pravila, bila su svugdje u Evropi. Svake godine nešto novo, zakomplikovali su mi košarku. Nekada smo morali igrati timsku košarku, sada ima puno Amerikanaca, gledaju individualne statistike, znala se hijerarhija. Klici nemaju poštovanje sada.”

Krstić je dodao i da se evropska košarka nažalost približila američkoj košarci, ali da ima i dobrih stvari, ka kao npr. kvalitet Evrolige koji je porastao.

Na pitanje da li se Evroliga treba okrenuti tržištu Dubaija i Abu Dabija, Krstić je poručio:

“Mislim da to može biti izlaz, ali to govori o tome da se evropska košarka globalizuje. Vidimo to i u ABA ligi, nije to više regionalna liga. Djeluje mi da košarka ide ka globaliziaciji, a ako NBA uđe u evropsku košarku to će potvrditi moje riječi. Glavni problem je što Evroliga nije profitabilna. Uporedite to sa fudbalom, a košarka je drugi najpopularniji sport. NBA to vidi i to će biti njihova najveća prednost na kraju dana.”

O Miki Murinenu

Kao pozitivan primjer mladih igrača koji su stigli u suprotnom pravcu naveden je Mika Murinen.

A gdje se to vratio? Iako je to protivnički tim imam poštovanje. On je rekao da mu je to odskočna daska, a tu je naravno Željko”, prokomentarisao je Antić.

“Dobro je što je ovaj Finac došao u Partizan, ali on je Finac. Opet je stranac. Nemamo puno klubova koji razvijaju mlade igrače”, dodao je Krstić

Za kraj naglašeno je kako je najveći problem reprezentacije koledž, koji u vrijeme takmičenja ima svoje treninge i time mnogo utiču na okupljanje reprezentacija.