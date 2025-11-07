"Ili pobjeđujemo zajedno ili gubimo zajedno": Milutinov zna kako je Olimpijakos srušio Partizan

Nikola Mulutinov bio je veoma važan igrač u pobjedi svog tima nad Partizanom, a poslije meča iznio je utiske.

Partizan je pretrpio poraz od Olimpijakosa u Pireju 80:71, a može se reći da je veliki doprinos imao Nikola Milutinov, bivši igrač crno-bijelih. Reprezentativac Srbije imao je veliki doprinos u odbrani i na skoku, a njegove blokade zaustavile su "crno-bijele" da se u samom finišu meča razmašu i dođu do iznenađenja u Grčkoj.

"Jedina dobra stvar je četvrta četvrtina, kad smo igrali dobro, bili smo agresivni. Do tada smo bili mekani, nismo izlazili iz bonusa, pravili smo mnogo grešaka, mnogo izgubljenih lopti i grešaka. Bilo je nepažnje u odbrani, u četvrtoj četvrtini smo se uplašili poraza, stisli smo se. Najvažnije je samo pobijedili", rekao je Milutinov za srpske medije.

Milutinov je susret završio sa osam poena, ali i 10 skokova i tri asistencije, pa je njegov indeks korisnosti bio 21 na kraju susreta. Međutim, Srbin nije želio sebe posebno da ističe, već tim: "Sve je bilo bitno, ne bih sebe da izdvajam, ovo je timski sport. Ili pobjeđujemo zajedno ili gubimo zajedno."

Partizan je odigrao mnogo bolji meč u odnosu na posljednji susret u ABA ligi protiv Dubaija, recimo. Međutim, to i dalje nije bilo dovoljno da "crno-bijeli" prekinu niz poraza u Evroligi.

"Igrali su fenomenalno do četvrte četvrtine, poslije im je možda malo ponestalo energije. Odigrali su dobru utakmicu, ušli su bez respekta i stvarno su igrali dobro. Mi smo loše odgovorili u prve tri četvrtine, sva sreća je da smo se skupili i igrali zajedno, pa smo uspjeli da pobijedimo", rekao je Milutinov.

Da li će Nikola Milutinov ili da gleda Novaka Đokovića?

Najbolji teniser svih vremena sada živi u Atini, a kako je opšte poznato da Srbin uživa u košarci, trudi se da ne propušta mnogo mečeva evroligaša. Tako se i ovog puta, tik poslije polufinala turnira koji igra našao u dvorani "Mira i prijateljstva" u Pireju, kako bi, kako i sam kaže, bodrio Partizan.

Na pitanje da li će posjetu uzvratiti u subotu kada Srbin bude igrao 140. finale i borio se za 101. titulu u karijeri, Milutinov je rekao: "Najvjerovatnije da. Hvala mu što dolazi, ovo je već treća utakmica koju gleda. Velika je stvar što jedna takva legenda dolazi da nas gleda", rekao je Milutinov.

Da li se Nikola Milutinov čuo sa Dušanom Alimpijevićem?

Reprezentativci Srbije dobili su novog selektora - Dušana Alimpijevića, Milutinov je samo kratko prokomentarisao svoj odziv reprezentaciji: "Vidjećemo kad dođe vrijeme za to, pričali samo o tome, ali kad bude došlo vrijeme onda ćemo pričati", rekao je.