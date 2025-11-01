logo
Tajrik Džons ostao bez MVP titule: Šengelija partijom protiv Partizana stigao do priznanja

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Iskusni krilni igrač Barselone Tornike Šengelija dobio je nagradu za najkorisnijeg igrača 8. kola Evrolige.

Tornike Šengelija MVP osmog kola Evrolige Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaš Barselone Tornike Šengelija proglašen je za MVP-ja 8. kola Evrolige, pošto je odigrao maestralnu partiju u pobjedi Katalonaca nad Partizanom 78:76. Iako je Vil Klajburn "ukrao" šou trojkom sa gotovo pola terena, Šengelija je definitivno najzaslužniji što su uopšte imali šansu za šut pobjedu.

Iskusni Gruzijac je postigao 24 poena (4/5 za dva poena, 2/3 za tri poena, 10/12 sa linije penala), uz to je dodao 5 skokova, 5 asistencija i 4 ukradene lopte, što je njegov najbolji rezultat u karijeri. Nije izgubio nijednu loptu, dok je iznudio 9 faulova, sve mu je to donijelo indeks korisnosti 42. Ovo je Šengelijina deveta nagradu za najkorisnijeg igrača i prva poslije skoro dvije godine.

Sljedeći najbolji indeks korisnosti imao je centar Partizana Tajrik Džons (29) koji je postigao 15 poena, 13 skokova i 7 asistencija. Bek Baskonije, Mateo Spanjolo slijedi sa indeksom 28, pošto je predvodio svoj tim do pobjede protiv Efesa sa 19 poena, 6 asistencija i 3 skoka.

Kodi Miler-Mekintajer je imao PIR od 26 u pobjedi  nad Makabijem iz Tel Aviva. Imao je dabl-dabl od 23 poena i 12 asistencija, pored 4 skoka. Listu najboljih igrača 8. kola zaokružuje Nikola Milutinov, koji je imao dabl-dabl od 10 poena, 13 skokova i 3 ukradene lopte u pobjedi Olimpijakosa protiv Hapoela.

