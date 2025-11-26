logo
Saša Obradović komentarisao ostavku Željka Obradovića: "On je jedan od najboljih od nas"

Saša Obradović komentarisao ostavku Željka Obradovića: "On je jedan od najboljih od nas"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Saša Obradović je na konferenciji poslije Olimpijakosa upitan za ostavku Željka Obradovića i na dešavanja u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Olimpijakos u Areni (91:80), a po završetku utakmice na konferenciji su novinari Sašu Obradovića pitali za ostavku Željka Obradovića u Partizanu i za dešavanja u redovima "vječitog rivala".

"Iskreno, žao mi je svakog trenera koji izgubi posao. On je jedan od najboljih od nas i uvijek to treba poštovati. Da li od matičnog kluba ili drugog. Ostavio je neizbrisiv trag. Što kaže, postavio je visoke standarde nama mlađim trenerima. Žao mi je što mu se to desilo, ali je to dio posla. Siguran sam da će izaći još jači iz toga", rekao je Saša.

Novinar je potom postavio dosta dugo pitanje i pitao ga da li sada to mijenja pripremu za derbi i kako bi ta "šok terapija" mogla da utiče na crno-bijele. Upoređujući situaciju sa odlaskom Janisa Sferopulosa i Sašinim dolaskom.

"Ne bih o tome, nije Partizan naš najvažniji meč, već svaki sljedeći. Kao što se svaki prethodni meč zaboravlja. Ne bih da komentarišem Partizan, već sebe da gledam", zaključio je Saša.

(MONDO)

