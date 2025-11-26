UŽIVO, ZVEZDA - OLIMPIJAKOS: Mekintajer još bez poena, crveno-bijeli jure minus

20 : 34 22' - Dorsi poentira iz teške pozicije Preko ruke Motiejunasa i u padu, Dorsi uspjeva da poentira iz dosta teške pozicije - 43:39 za Olimpijakos.

20 : 33 21' - Vezenkov za tri, Nvora zakucava Vezenkov pogađa trojku na startu drugog poluvremena, Nvora zakucava zatim - 41:39 za Olimpijakos.

20 : 29 "Da popravimo skok" "Moramo da popravimo skok, da bolje organizujemo igru u tranziciji i da bolje branimo igru u tranziciji", rekao je Saša Obradović u pauzi između dva dijela.

20 : 29 Strijelci, Mekintajer bez poena Zvezda: Mekintajer (0/1 za dva, /3 za tri, 4as, 2sk), Plavšić, Grejem 3, Batler, Kalinić 3, Dobrić 2, Motiejunas 8 (3sk), Nvora 10, Odželej 9, Moneke 2 (4sk), Jago Olimpijakos: Vokap 2, Vord 2, Li 3, Vezenokv 9 (7sk), Papanikolau (4sk,2as), Dorsi 5, Peters 2, Milutinov 2 (4sk, 2as), Adetokumbo,Hol 2, Furnije 11

20 : 18 Furnije i Motiejunas dali kratke izjave Prije odlaska u svlačionicu kratke izjave dali su Donatas Motiejunas i Evan Furnije. "Moramo da dijelimo loptu bolje, da igramo zajedno, da igram odobro u odbrani", rekao je Motiejunas. "Počeli smo mekano, nismo bili skoncentrisani i sa energijom, moramo to da popravimo", objasnio je Furnije.

20 : 18 20' - Poluvrijeme, Zvezda ima minimalan zaostatak Završeno je prvo poluvrijeme, Zvezda gubi poslije 20 minuta igre - 38:37. Milutinov je dao prve poene na meču u posljednjem napadu svog tima, a Nvora nije poentirao uz zvuk sirene.

20 : 15 19' - Odželej vraća loptu u koš Nvora promašuje sa poludistance, ali Odželej to prati i vraća loptu u koš - 35:33.

20 : 12 19' - Dorsi za izjednačenje Greške Zvezde u napadu, Mekintajer previše komplikuje, a Dorsi pogađa sa poludistance za izjednačenje - 33:33.

20 : 11 17' - Vezenkov pogađa Promašaj Olimpijakosa nisu uhvatili igrači Zvezde, došlo je do pomeranja u odbrani poslije čega je Vezenkov pogodio u reketu na dodavanje Milutinova - 33:29.

20 : 11 16' - Trojka Nvore Poslije tajm-auta Nvora daje trojku - 33:27.

20 : 09 15' - Sjajni Moteijunas Grejem se zaleteo u prodor, video da ne može da dođe do obruča i onda je u želji da doda loptu Kaliniću bacio u aut, poslije toga se Motiejunas sjajno postavio za faul u napadu Furnijea - 30:27.

20 : 05 15' - Litvanac pod faulom Motiejunas poentira pod faulom Lija i pogađa dodatno bacanje - 30:27.

20 : 01 13' - Grejem za izjednačenje Devonte Grejem pogađa trojku za izjednačenje - 27:27.

20 : 01 13' - Nesportska Plavšića, Olimpijakos poveo Plavšić je napravio bespotreban faul i to tako što je u lice udario Hola. Dobio je nesportsku ličnu, a košarkaš Olimpijakosa je pogodio oba penala i donio prvo vođstvo Olimpijakosu na utakmici, poslije čega je i Furnije pogodio - 27:24.

19 : 57 11' - Grejem na parketu, Furnije pogađa težak šut Na parketu je Devonte Grejem, a Furnije je pogodio daleku trojku iz teške pozicije - 21:18.

19 : 51 9' - Furnije i Odželej za tri Kalinić promašuje trojku, Furnije daje šut za tri, a Odželej uzvraća istom mjerom - 19:15.

19 : 48 7' - Saša reaguje Vezenkov pogađa poslije promašaja Mekintajera, a Obradović traži minut odmora - 16:12.

19 : 48 6' - Nvora pogađa u prodoru Nvora poentira poslije prodora i to pored Furnijea - 16:10.

19 : 48 5' - Furnije daje trojku Vokap promašuje, hvata sopstveni promašaj i ostavlja Furnijea koji pogađa za tri - 12:8.

19 : 41 4' - Nvora zakucava, Dobrić krade loptu Sjajna odbrana Zvezde, Nvora u kontri zakucava, a Dobrić poslije ukradene lopte polaže u koš za 12:5. Barcokas traži minut odmora.

19 : 39 3' - Trojka Vezenkova Vezenkov ostaje sam i daje trojku - 8:5.

19 : 39 2' - Nvora za tri Dobrić promašuje trojku, uslijedio je ofanzivni skok i trojka Nvore - 8:2.

19 : 36 1' - Uspješna provjera Obradovića Dobrić je bio u pravu, lopta se odbila od Milutinova u aut, a Moneke je poentirao - 5:0

19 : 32 1' - Počelo je Motiejunas je pogodio trojku u prvom napadu Zvezde - 3:0.

19 : 29 Zvezda sa 11 igrača napada Olimpijakos Na ovom meču u sastavu Zvezde nema samo Stefana Miljenovića u odnosu na utakmicu sa Bečom u Austriji. Mekintajer, Plavšić, Grejem, Batler, Kalinić, Dobrić, Motiejunas, Nvora, Odželej, Moneke, Jago

19 : 22 "Kao na F4" "Očekujem plej-of atmosferu, kao meč na fajnal-foru. Najvažnije je da odradimo posao kod kuće, jer to mijenja stvari za nas za budućnost. Svi će se plašiti da igraju kod nas kod kuće. Dok god oni rade svoj posao, na nama je da radimo svoj"; poručio je Čima Moneke.

18 : 56 Ekipa je stigla Ekipa Zvezde je stigla u Arenu pred meč. Arrival of the team#kkcz#OlympiacosBC#RedAndWhiteFamilypic.twitter.com/gy09jBqzJ8 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 26, 2025

18 : 34 "Oni tako kontrolišu meč" Saša Obradović je oprezan pred meč sa Olimpijakosom. "Ako je neko igrao protiv Olimpijakosa, onda sam to ja. Kroz plej-of serije i sve ostalo. Nema tu previše iznenađenja. Jedino što su sad malo promijenili ekipu. Fokus je na organizovanoj igri. Umrtvljuju protivnika kontinuiranim kretnjama i tako kontrolišu tempo. Mi volimo brzo. Sigurno će raditi tu vrstu destrukcije. Moramo da se prilagodimo, male stvari da uradimo dobro. Znamo da su jaki u sekundarnom napadu, ofanzivnom skoku, posebno Milutinov, Vezenkov, Hol. Znamo gdje završavaju akcije na početku i kraju četvrtine. Dosta smo umorni došli sa putovanja. Nije bilo intenziteta, iako smo iskoristili za pripremu utakmice", poručio je Saša Obradović.

18 : 23 Obje ekipe imaju isti skor I Crvena zvezda i Olimpijakos u ovaj meč ulaze se identičnim skorom, po 8-4. Nalaze se u samom vrhu tabele.