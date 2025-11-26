UŽIVO, ZVEZDA - OLIMPIJAKOS: Mekintajer još bez poena, crveno-bijeli jure minus

Crvena zvezda igra protiv Olimpijakosa u 13. kolu Evrolige.
Crvena zvezda dočekuje Olimpijakos u derbiju 13. kola Evrolige. Meč se igra u beogradskoj Areni i predstavlja duel dva tima koja se nalaze u odličnoj formi.
I tim Saše Obradovića i sastav Jorgosa Barcokasa imaju identičan skor 8-4 i nalaze se pri vrhu tabele.
Dešavanja sa meča pratite na MONDU.
22' - Dorsi poentira iz teške pozicije
Preko ruke Motiejunasa i u padu, Dorsi uspjeva da poentira iz dosta teške pozicije - 43:39 za Olimpijakos.
21' - Vezenkov za tri, Nvora zakucava
Vezenkov pogađa trojku na startu drugog poluvremena, Nvora zakucava zatim - 41:39 za Olimpijakos.
"Da popravimo skok"
"Moramo da popravimo skok, da bolje organizujemo igru u tranziciji i da bolje branimo igru u tranziciji", rekao je Saša Obradović u pauzi između dva dijela.
Strijelci, Mekintajer bez poena
Zvezda: Mekintajer (0/1 za dva, /3 za tri, 4as, 2sk), Plavšić, Grejem 3, Batler, Kalinić 3, Dobrić 2, Motiejunas 8 (3sk), Nvora 10, Odželej 9, Moneke 2 (4sk), Jago
Olimpijakos: Vokap 2, Vord 2, Li 3, Vezenokv 9 (7sk), Papanikolau (4sk,2as), Dorsi 5, Peters 2, Milutinov 2 (4sk, 2as), Adetokumbo,Hol 2, Furnije 11
Furnije i Motiejunas dali kratke izjave
Prije odlaska u svlačionicu kratke izjave dali su Donatas Motiejunas i Evan Furnije.
"Moramo da dijelimo loptu bolje, da igramo zajedno, da igram odobro u odbrani", rekao je Motiejunas.
"Počeli smo mekano, nismo bili skoncentrisani i sa energijom, moramo to da popravimo", objasnio je Furnije.
20' - Poluvrijeme, Zvezda ima minimalan zaostatak
Završeno je prvo poluvrijeme, Zvezda gubi poslije 20 minuta igre - 38:37. Milutinov je dao prve poene na meču u posljednjem napadu svog tima, a Nvora nije poentirao uz zvuk sirene.
19' - Odželej vraća loptu u koš
Nvora promašuje sa poludistance, ali Odželej to prati i vraća loptu u koš - 35:33.
19' - Dorsi za izjednačenje
Greške Zvezde u napadu, Mekintajer previše komplikuje, a Dorsi pogađa sa poludistance za izjednačenje - 33:33.
17' - Vezenkov pogađa
Promašaj Olimpijakosa nisu uhvatili igrači Zvezde, došlo je do pomeranja u odbrani poslije čega je Vezenkov pogodio u reketu na dodavanje Milutinova - 33:29.
16' - Trojka Nvore
Poslije tajm-auta Nvora daje trojku - 33:27.
15' - Sjajni Moteijunas
Grejem se zaleteo u prodor, video da ne može da dođe do obruča i onda je u želji da doda loptu Kaliniću bacio u aut, poslije toga se Motiejunas sjajno postavio za faul u napadu Furnijea - 30:27.
15' - Litvanac pod faulom
Motiejunas poentira pod faulom Lija i pogađa dodatno bacanje - 30:27.
13' - Grejem za izjednačenje
Devonte Grejem pogađa trojku za izjednačenje - 27:27.
13' - Nesportska Plavšića, Olimpijakos poveo
Plavšić je napravio bespotreban faul i to tako što je u lice udario Hola. Dobio je nesportsku ličnu, a košarkaš Olimpijakosa je pogodio oba penala i donio prvo vođstvo Olimpijakosu na utakmici, poslije čega je i Furnije pogodio - 27:24.
11' - Grejem na parketu, Furnije pogađa težak šut
Na parketu je Devonte Grejem, a Furnije je pogodio daleku trojku iz teške pozicije - 21:18.
9' - Furnije i Odželej za tri
Kalinić promašuje trojku, Furnije daje šut za tri, a Odželej uzvraća istom mjerom - 19:15.
7' - Saša reaguje
Vezenkov pogađa poslije promašaja Mekintajera, a Obradović traži minut odmora - 16:12.
6' - Nvora pogađa u prodoru
Nvora poentira poslije prodora i to pored Furnijea - 16:10.
5' - Furnije daje trojku
Vokap promašuje, hvata sopstveni promašaj i ostavlja Furnijea koji pogađa za tri - 12:8.
4' - Nvora zakucava, Dobrić krade loptu
Sjajna odbrana Zvezde, Nvora u kontri zakucava, a Dobrić poslije ukradene lopte polaže u koš za 12:5. Barcokas traži minut odmora.
3' - Trojka Vezenkova
Vezenkov ostaje sam i daje trojku - 8:5.
2' - Nvora za tri
Dobrić promašuje trojku, uslijedio je ofanzivni skok i trojka Nvore - 8:2.
1' - Uspješna provjera Obradovića
Dobrić je bio u pravu, lopta se odbila od Milutinova u aut, a Moneke je poentirao - 5:0
1' - Počelo je
Motiejunas je pogodio trojku u prvom napadu Zvezde - 3:0.
Zvezda sa 11 igrača napada Olimpijakos
Na ovom meču u sastavu Zvezde nema samo Stefana Miljenovića u odnosu na utakmicu sa Bečom u Austriji.
Mekintajer, Plavšić, Grejem, Batler, Kalinić, Dobrić, Motiejunas, Nvora, Odželej, Moneke, Jago
"Kao na F4"
"Očekujem plej-of atmosferu, kao meč na fajnal-foru. Najvažnije je da odradimo posao kod kuće, jer to mijenja stvari za nas za budućnost. Svi će se plašiti da igraju kod nas kod kuće. Dok god oni rade svoj posao, na nama je da radimo svoj"; poručio je Čima Moneke.
Ekipa je stigla
Ekipa Zvezde je stigla u Arenu pred meč.
Arrival of the team#kkcz#OlympiacosBC#RedAndWhiteFamilypic.twitter.com/gy09jBqzJ8— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 26, 2025
"Oni tako kontrolišu meč"
Saša Obradović je oprezan pred meč sa Olimpijakosom.
"Ako je neko igrao protiv Olimpijakosa, onda sam to ja. Kroz plej-of serije i sve ostalo. Nema tu previše iznenađenja. Jedino što su sad malo promijenili ekipu. Fokus je na organizovanoj igri. Umrtvljuju protivnika kontinuiranim kretnjama i tako kontrolišu tempo. Mi volimo brzo. Sigurno će raditi tu vrstu destrukcije. Moramo da se prilagodimo, male stvari da uradimo dobro. Znamo da su jaki u sekundarnom napadu, ofanzivnom skoku, posebno Milutinov, Vezenkov, Hol. Znamo gdje završavaju akcije na početku i kraju četvrtine. Dosta smo umorni došli sa putovanja. Nije bilo intenziteta, iako smo iskoristili za pripremu utakmice", poručio je Saša Obradović.
Obje ekipe imaju isti skor
I Crvena zvezda i Olimpijakos u ovaj meč ulaze se identičnim skorom, po 8-4. Nalaze se u samom vrhu tabele.
Dobro došli!
Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.