logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan se emotivnim snimkom oprostio od Željka Obradovića (VIDEO)

Partizan se emotivnim snimkom oprostio od Željka Obradovića (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Legendarni stručnjak Željko Obradović napustio je Partizan nakon četiri i po godine.

partizan se oprostio od željka obradovica emotivnim snimkom Izvor: KK Partizan/X/Printscreen

KK Partizan oprostio se od legende kluba Željka Obradovića emotivnim video snimkom. Nisu željeli navijači da povjeruju da je došao kraj Obradovićeve ere, ali iskusni stručnjak je preuzeo odgovornost za loše rezultate i podnio neopozivu ostavku.

Crno-bijeli su podijelili snimak na kome je Željko glavni akter i u njemu su sumirani najupečatljiviji momenti od kada je 2021. godine preuzeo crno-bijele. Slavio je dvije ABA lige, plasman u Top 8 i KLS. 20.000 navijača je na svakom meču Evrolige skandiralo "Obradović Željko" i to je osjećaj koji nikada neće zaboraviti. Poenta je ostavljena za sam kraj:

"Ovo je moj grad, ovo je moj klub, ovo su moji ljudi, ovo doživljavam na totalno drugi način", podsjetili su iz Partizana na legendarnu izjavu Željka Obradovića.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:18
Željko Obradović konferencija pred Fenerbahče
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC