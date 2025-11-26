Partizan se emotivnim snimkom oprostio od Željka Obradovića (VIDEO)

Legendarni stručnjak Željko Obradović napustio je Partizan nakon četiri i po godine.

KK Partizan oprostio se od legende kluba Željka Obradovića emotivnim video snimkom. Nisu željeli navijači da povjeruju da je došao kraj Obradovićeve ere, ali iskusni stručnjak je preuzeo odgovornost za loše rezultate i podnio neopozivu ostavku.

Crno-bijeli su podijelili snimak na kome je Željko glavni akter i u njemu su sumirani najupečatljiviji momenti od kada je 2021. godine preuzeo crno-bijele. Slavio je dvije ABA lige, plasman u Top 8 i KLS. 20.000 navijača je na svakom meču Evrolige skandiralo "Obradović Željko" i to je osjećaj koji nikada neće zaboraviti. Poenta je ostavljena za sam kraj:

"Ovo je moj grad, ovo je moj klub, ovo su moji ljudi, ovo doživljavam na totalno drugi način", podsjetili su iz Partizana na legendarnu izjavu Željka Obradovića.

