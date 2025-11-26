logo
Ostoja Mijailović otkrio šta je rekao Obradoviću: Predsjednik Partizana se zahvalio Željku i poželio sreću!

Ostoja Mijailović otkrio šta je rekao Obradoviću: Predsjednik Partizana se zahvalio Željku i poželio sreću!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Prvi čovjek crno-bijelih Ostoja Mijailović zahvalio se Željku Obradoviću na saradnji.

Ostoja Mijailović poruka za Željka Obradovića poslije ostavke Izvor: ATA Images/Dušan Milenković

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović oglasio se nakon neopozive ostavke trenera Željka Obradovića. On je izrazio veliku zahvalnost prema najtrofejnijijem evropskom treneru i emotivnom porukom ga ispratio iz kluba.

Obradović je u drugom mandatu proveo četiri i po godine u Humskoj, a Mijailović je njegov potez okarakterisao kao odgovoran i ispravan kada se uzme u obzir čitava situacija.

"Željko, obraćam ti se javno sa onim što sam ti rekao i prilikom našeg razgovora. I kao predsjednik i kao prijatelj i kao navijač Partizana, biću ti večno zahvalan na svemu što si učinio za ovaj klub. I sada, kao odgovoran čovjek kojem je čast iznad svega, kada si povukao potez za koji si uvjeren da je najispravniji. Tvoje nasleđe u Partizanu i našem sportu je neprevaziđeno i neizbrisivo. U ime Uprave i svih koji čine KK Partizan, neizmjerno ti hvala", stoji u objavi Ostoja Mijailovića.

Tagovi

Željko Obradović Ostoja Mijailović KK Partizan Evroliga

