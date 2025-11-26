Ostoja Mijailović otkrio šta je rekao Obradoviću: Predsjednik Partizana se zahvalio Željku i poželio sreću!

Prvi čovjek crno-bijelih Ostoja Mijailović zahvalio se Željku Obradoviću na saradnji.
Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović oglasio se nakon neopozive ostavke trenera Željka Obradovića. On je izrazio veliku zahvalnost prema najtrofejnijijem evropskom treneru i emotivnom porukom ga ispratio iz kluba.
Obradović je u drugom mandatu proveo četiri i po godine u Humskoj, a Mijailović je njegov potez okarakterisao kao odgovoran i ispravan kada se uzme u obzir čitava situacija.
"Željko, obraćam ti se javno sa onim što sam ti rekao i prilikom našeg razgovora. I kao predsjednik i kao prijatelj i kao navijač Partizana, biću ti večno zahvalan na svemu što si učinio za ovaj klub. I sada, kao odgovoran čovjek kojem je čast iznad svega, kada si povukao potez za koji si uvjeren da je najispravniji. Tvoje nasleđe u Partizanu i našem sportu je neprevaziđeno i neizbrisivo. U ime Uprave i svih koji čine KK Partizan, neizmjerno ti hvala", stoji u objavi Ostoja Mijailovića.