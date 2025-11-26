Oglasio se Aleksej Pokuševski: "Nije trebalo ovako da se završi"

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski ostavio je emotivnu poruku posvećenu Željku Obradoviću.
Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski oglasio se nakon odlaska trenera Željka Obradovića. Iskusni stručnjak je dao nepozivu ostavku nakon tri uzastopna poraza u Evroligi i debakla protiv Panatinaikosa u Atini.
Iako je dobio "ribanje" u drugom poluvremenu utakmice protiv Pantinaikosa, njegova poruka ostavljena na Instagramu dovoljno govori o tome kakav je odnos imao sa Obradovićem.
"Hvala na svemu, nije trebalo ovako da se završi. Ti si Partizan!", napisao je Pokuševski na Instagramu.
Šta se desilo u Atini?
Partizan je odigrao loš napad u kome Pokuševski nije napravio dobar blok za Vašingtona, jedva je izbjegao faul i onda se otvorio za šut za tri poena, međutim umjesto toga Amerikanac je šutirao i promašio čitav koš. U tom trenutku Željko Obradović zamijenio je mladog srpskog košarkaša i potom raspravio s njim šta to nije bilo u redu u prethodnoj akciji, a Pokuševski je bio vidno frustriran što nije dobio loptu i napad se završio vrlo loše.
