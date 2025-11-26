logo
Oglasio se Aleksej Pokuševski: "Nije trebalo ovako da se završi"

Oglasio se Aleksej Pokuševski: "Nije trebalo ovako da se završi"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski ostavio je emotivnu poruku posvećenu Željku Obradoviću.

Oglasio se Aleksej Pokuševski: "Nije trebalo ovako da se završi" Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski oglasio se nakon odlaska trenera Željka Obradovića. Iskusni stručnjak je dao nepozivu ostavku nakon tri uzastopna poraza u Evroligi i debakla protiv Panatinaikosa u Atini.

Iako je dobio "ribanje" u drugom poluvremenu utakmice protiv Pantinaikosa, njegova poruka ostavljena na Instagramu dovoljno govori o tome kakav je odnos imao sa Obradovićem.

"Hvala na svemu, nije trebalo ovako da se završi. Ti si Partizan!", napisao je Pokuševski na Instagramu.

Šta se desilo u Atini?

Partizan je odigrao loš napad u kome Pokuševski nije napravio dobar blok za Vašingtona, jedva je izbjegao faul i onda se otvorio za šut za tri poena, međutim umjesto toga Amerikanac je šutirao i promašio čitav koš. U tom trenutku Željko Obradović zamijenio je mladog srpskog košarkaša i potom raspravio s njim šta to nije bilo u redu u prethodnoj akciji, a Pokuševski je bio vidno frustriran što nije dobio loptu i napad se završio vrlo loše.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

04:46
Željko Obradović konferencija pred Fenerbahče
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

