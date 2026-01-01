logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bravura Milinkovića-Savića za špice: Sergej postao ključ Al Hilala za niz pobjeda

Bravura Milinkovića-Savića za špice: Sergej postao ključ Al Hilala za niz pobjeda

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić još jednom je bio važan faktor u pobjedi Al Hilala

Sergej Milinković Savić dao gol u pobjedi Al Hilala Izvor: Screenshot/Twitter/@ActuSPL

Al Hilal nastavlja dominaciju u saudijskoj Pro ligi, a najnovija pobjeda na gostovanju Al Kolodu rezultatom 3:1 samo potvrđuje njihovu formu. Srpski vezista Sergej Milinković-Savić otvorio je rezultat meča sjajnim golom.

Srpski reprezentativac primio je odbitak na ivici šesnaesterca, namjestio se i plasirao loptu u mrežu, bila je to prava majstorija vrijedna pažnje. Gol Milinković-Savića došao je u trenutku kada je Al Hilal imao igrača više, pošto je Al Davsari dobio crveni karton. Domaćin se, ipak, vratio u igru do kraja prvog poluvremena. 

Pogledajte bravuri Sergeja Milinković-Savića: 

Tako je Ramiro Enrike izjednačio golom koji je potvrđen uz pomoć VAR-a. Ipak, Al Kolod nije mogao da izdrži do kraja. U nastavku je briljirao lijevi bek Teo Ernandez, koji je postigao dva gola i obezbijedio 16. pobjedu u nizu za Al Hilal.

Milinković-Savić je ponovo ostavio pečat na igri, nakon što je petom pripremio loptu za slobodan udarac koji je Ernandesz pretvorio u gol. Najprije se Srbin namjestio za udarac, ali je "blefirao", preskočio loptu i namjestio ju je za saigrača koji je potom donio pobjedu svom timu.

Al Hilal je ovom pobjedom iskoristio kiks Al Nasra sa Al Etifakom (2:2) i približio se na samo dva boda, dok je Ronaldo i saigrači prvi put ove sezone u Saudijskoj Arabiji ostali bez pobjede, tek u 11. kolu.

Tagovi

Al Hilal Sergej Milinković-Savić fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC