Bravura Milinkovića-Savića za špice: Sergej postao ključ Al Hilala za niz pobjeda

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić još jednom je bio važan faktor u pobjedi Al Hilala

Izvor: Screenshot/Twitter/@ActuSPL

Al Hilal nastavlja dominaciju u saudijskoj Pro ligi, a najnovija pobjeda na gostovanju Al Kolodu rezultatom 3:1 samo potvrđuje njihovu formu. Srpski vezista Sergej Milinković-Savić otvorio je rezultat meča sjajnim golom.

Srpski reprezentativac primio je odbitak na ivici šesnaesterca, namjestio se i plasirao loptu u mrežu, bila je to prava majstorija vrijedna pažnje. Gol Milinković-Savića došao je u trenutku kada je Al Hilal imao igrača više, pošto je Al Davsari dobio crveni karton. Domaćin se, ipak, vratio u igru do kraja prvog poluvremena.

Pogledajte bravuri Sergeja Milinković-Savića:

⚽️ ! Sergej Milinković-Savić



Réduits à 10, Al Kholood n’aura tenu le score que 7 petites minutes…



44’ | Al Kholood 0 - 1 Al Hilalhttps://t.co/rL3GYQHE9Tpic.twitter.com/eSqkNlMnxs — SPL (@ActuSPL)December 31, 2025

Tako je Ramiro Enrike izjednačio golom koji je potvrđen uz pomoć VAR-a. Ipak, Al Kolod nije mogao da izdrži do kraja. U nastavku je briljirao lijevi bek Teo Ernandez, koji je postigao dva gola i obezbijedio 16. pobjedu u nizu za Al Hilal.

Milinković-Savić je ponovo ostavio pečat na igri, nakon što je petom pripremio loptu za slobodan udarac koji je Ernandesz pretvorio u gol. Najprije se Srbin namjestio za udarac, ali je "blefirao", preskočio loptu i namjestio ju je za saigrača koji je potom donio pobjedu svom timu.

⚽️ ! Théo Hernandez (Doublé)



Deux buts, Deux Pétards, Deux Bangers



J’espère que Didier Deschamps apprécie !



83’ | Al Kholood 1 - 3 Al Hilalpic.twitter.com/0TWSX5W4hw — SPL (@ActuSPL)December 31, 2025

Al Hilal je ovom pobjedom iskoristio kiks Al Nasra sa Al Etifakom (2:2) i približio se na samo dva boda, dok je Ronaldo i saigrači prvi put ove sezone u Saudijskoj Arabiji ostali bez pobjede, tek u 11. kolu.