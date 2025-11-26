"Mogu jedno da vam garantujem": Saša Obradović otkrio kako je Zvezda napravila čudo

Saša Obradović je odmah poslije pobjede otkrio kako je Zvezda uspjela da pobijedi Olimpijakos u Areni i šta je bio ključ.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda ostvarila je nevjerovatnu i važnu pobjedu u Areni, pobijedila je Olimpijakos (91:80). Veliki trijumf i savršena posljednja četvrtina. Ekipa Saše Obradovića je od "-12" u trećem kvartalu došla do dvocifrenog plusa.

"Dobra energija i karakter, igrali smo najbolje kada je bilo najpotrebnije, svi koji su bili na terenu dali su doprinos. Grejema dugo nije bilo, dao je doprinos pobjedi", rekao je Obradović odmah poslije meča novinarki Kristini Tomić.

Objasnio je i kako je došlo do čuda i garantovao da će ekipa tek da bude bolja.

"Da uživamo još malo, ali garantujem da ćemo biti još bolji u narednim mečevima. Pokazala je ekipa da se ne predaje, uz ovakvu sjajnu podršku sa tribina smo u stanju da napravimo čudo, podignu te toliko visoko da ne možeš da pogriješiš. Ovo je tek početak, rano je za zaključke", poručio je Obradović.