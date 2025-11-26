logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mogu jedno da vam garantujem": Saša Obradović otkrio kako je Zvezda napravila čudo

"Mogu jedno da vam garantujem": Saša Obradović otkrio kako je Zvezda napravila čudo

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović je odmah poslije pobjede otkrio kako je Zvezda uspjela da pobijedi Olimpijakos u Areni i šta je bio ključ.

Saša Obradović kako je Crvena zvezda pobijedila Olimpijakos Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda ostvarila je nevjerovatnu i važnu pobjedu u Areni, pobijedila je Olimpijakos (91:80). Veliki trijumf i savršena posljednja četvrtina. Ekipa Saše Obradovića je od "-12" u trećem kvartalu došla do dvocifrenog plusa.

"Dobra energija i karakter, igrali smo najbolje kada je bilo najpotrebnije, svi koji su bili na terenu dali su doprinos. Grejema dugo nije bilo, dao je doprinos pobjedi", rekao je Obradović odmah poslije meča novinarki Kristini Tomić.

Objasnio je i kako je došlo do čuda i garantovao da će ekipa tek da bude bolja.

"Da uživamo još malo, ali garantujem da ćemo biti još bolji u narednim mečevima. Pokazala je ekipa da se ne predaje, uz ovakvu sjajnu podršku sa tribina smo u stanju da napravimo čudo, podignu te toliko visoko da ne možeš da pogriješiš. Ovo je tek početak, rano je za zaključke", poručio je Obradović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saša Obradović KK Crvena zvezda KK Olimpijakos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC