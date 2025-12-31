logo
Ima 58 godina i potpisao je novi ugovor: Najstariji fudbaler na svetu odbija da ode u penziju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kazujoši Mijura je najstariji fudbaler na svijetu, ima 58 godina i potpisao je novi ugovor i odbija da ode u penziju.

Kazujoši Mijura novi ugovor Izvor: Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Kazujoši Mijura je najstariji fudbaler na svijetu i ne planira da ide u penziju, ni sa 58 godina. Da, dobro ste pročitali, proslaviće 26. februara svoj 59. rođendan i to kao profesionalni fudbaler.

Mijura je potpisao ugovor sa trećeligaškim japanskim klubom Fukušima junajtedom i ne želi još uvijek da "okači kopačke o klin". Dokle će da igra? To zna samo on. Zanimljiv je i podatak da je nevjerovatni japanski fudbaler stariji i od Pari Sen Žermena.

Mijura je rođen 26. februara 1697. godine u Šizuki, dok je PSŽ osnovan 1970. godine. Igrao je i za reprezentaciju Japana, mada je posljednji meč odigrao još 2000. godine. Poslije toga se oprobao i u futsalu za nacionalni tim.

Ko je Kazujoši Mijura?

Zanimlijvo je da je Mijura prve korake napravio u svom gradu u Šizuki i da je onda odlučio da profesionalnu karijeru započne u Brazilu. Prvi klub bio mu je čuveni Santos, pa je onda igrao za Palmeiras, Macubaru, CRB, Žau, Kortibu, opet Santos i onda se vratio u domovinu i potpisao za Kavasaki u kom je bio osam godina (od 1990. do 1998. godine).

U tom periodu je sezonu proveo na pozajmici u Đenovi, pa je otišao u Dinamo Zagreb 1999. godine. Poslije sezone tu vratio se kući i igrao za Kjoto, Kobe, Jokohamu, a onda je nosio dresove i Sidneja, Suzukija, portugalskog Oliveirenensea, Atletiko Suzuke i sada je u Fukušimi.

