Inicijativa Darija Đerđe: U Tuzli se okupila i U-20 reprezentacija

Zanimljiva inicijativa selektora seniorske reprezentacije BiH.

Na inicijativu selektora "zmajeva" Darija Đerđe, osim seniorske, u Tuzli se okupila i mlada (U-20) reprezentacija Bosne i Hercegovine. Kako je istaknuto iz Košarkaškog saveza BiH, planirano je da mladi tim u narednih nekoliko dana trenira na parketu "Mejdana" te odigraju i prijateljsku utakmicu.

Cijeli proces će se odvijati pod budnim okom stručnog štaba seniorske reprezentacije i asistenciju trenera Slobode Marka Trbića, koji je odvojio vrijeme kako bi pomogao nacionalnom timu.

Na okupljanju su prisutni: Edin Preldžić (Orlovik), Novak Manojlović (Bosna), Eman Jašarević (Bosna), Ajdin Delić (Vogošća), Faruk Duvnjak (Student m:tel), Nikola Šarić (KK Borac Banja Luka), Viktor Đurović (KK Borac Banja Luka), Robert Grizelj (Mostar), Eman Medunjanin (Igman), Jan Bulajić (Podgorica) i Daut Livadić (Bosna).

Podsjetimo, seniorsku reprezentaciju BiH u narednim danima očekuje dvomeč sa Švjacarskom u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Prva utakmica, zakazana za 27. februar, igra se u Tuzli, dok je revanš na gostujućem terenu 2. marta.

BiH je u prva dva kola upisala isto toliko poraza – na gostovanju Turskoj (93:71) i u domaćem duelu sa Srbijom (72:74).

(mondo.ba/KS BiH)