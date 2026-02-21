logo
Đerđa skratio spisak za Švajcarsku: Borčev tandem u kombinaciji za mečeve odluke, Musa i Kamenjaš propuštaju prvi duel

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Selektor BiH saopštio je konačan spisak.

Košarka BiH spisak igrača za utakmice protiv Švajcarske Izvor: Beyza Comert / AFP / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđja skratio je spisak igrača na koje će računati u predstojećim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Švajcarske.

U kombinaciji za ovaj dvomeč su: Adnan Arslanagić (Gisen), Darko Talić (KK Borac Banja Luka), Džon Roberson (Tulon), Edin Atić (Bosna), Asim Gutić (Bosna), Tarik Hrelja (Student m:tel), Adin Vrabac (Ourense), Aleksandar Lazić (Igokea m:tel), Malik Skalonjić (Spartak Subotica), Amar Alibegović (Granada), Stefan Simanić (Šiauliai), Dušan Makitan (KK Borac Banja Luka), Emir Sulejmanović (Unikaha), Ajdin Penava (Slask), Reuf Livadić (Promo Donji Vakuf), Džanan Musa (Dubai) i Kenan Kamenjaš (Dubai).

Okupljanje reprezrntativaca je zakazano za sutra (nedjelja) u Tuzli. U prvoj utakmici (petak, 27. februar) u Mejdanu, selektor na raspolaganju neće imati Musu i Kamenjaša, koji će se ekipi priključiti u Švajcarskoj. Međutim, biće u rosteru za drugi meč protiv ovog rivala, 2. marta. Takođe, neizvjestan je dolazak Robersona.

"Pred nama su dvije ključne utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Ulog je veliki, plasman u drugi krug, a Švajcarci su naš direktni rival u toj misiji. Na okupljanju u Tuzli sa nama će biti igrači koji konkurišu za utakmicu u Mejdanu. Nećemo moći da računamo na Gegića, nakon dogovora sa njegovim novim klubom, koji ga polako uvodi u takmičarski ritam nakon duge pauze, zaključili smo da je najbolje da tu i nastavi s procesom rehabilitacije. Marić je odsutan jer želi da zaliječi povredu i zamolio je da preskoči ovaj 'prozor'. Džon Roberson je planiran da bude u kadru, ali ima određenih privatnih problema te ćemo do ponedjeljka znati da li možemo računati na njega. Musa i Kamenjaš neće biti sa nama na prvoj utakmici jer sa Dubaijem noć prije igraju meč u Evroligi, ali priključiće nam se u Švajcarskoj", rekao je selektor bh. tima, dodavši:

"Što se tiče nekih naših očekivanja, i pored pomenutih izostanaka čvrsto vjerujem da imamo znanje i kvalitet da u obje utakmice ostvarimo dobar rezultat i ispunimo cilj."

(mondo.ba)

