Počinje "operacija Švajcarska": Dario Đerđa saopštio širi spisak igrača za mečeve odluke

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Švajcarske.

Na spisku su se našli: Adnan Arslanagić (Jahorina), Amar Alibegović (Granada), Edin Atić (Bosna), Tarik Hrelja (Student m:tel), Amar Gegić (SC Derbi), Asim Gutić (Bosna), Vojin Ilić (Igokea m:tel), Džanan Musa (Dubai), Adin Vrabac (trenutno bez kluba), Aleksandar Lazić (Igokea m:tel), Haris Delalić (Bosna), Lazar Mutić (Lietkabelis), Fahrudin Manjgafić (trenutno bez kluba), Emir Sulejmanović (Unikaha), Ajdin Penava (Slask), Kenan Kamenjaš (Dubai), Nikola Marić (Đirona), Stefan Simanić (Šiaulai), Novak Manojlović (Bosna), Darko Talić (KK Borac Banja Luka), Džon Roberson (Tulon), Dušan Makitan (KK Borac Banja Luka), Reuf Livadić (Promo Donji Vakuf), Malik Skalonjić (Spartak Subotica) i Sani Čampara (Sloboda).

Reprezentacija BiH se okuplja 22. februara u Tuzli, gdje će ugostiti Švajcarsku. Sa istim protivnikom "Zmajevi" igraju 2. marta u Kriensu. Selektor Đerđa će do okupljanja skratiti spisak na 15 imena.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je upisala dva poraza u prva dva kvalifikaciona kola, u duelima sa Turskom na gostujućem (93:71) i Srbijom na domaćem terenu (72:74). Plasman u drugi krug izboriće tri najbolje ekipe iz grupe, pa su mečevi sa Švajcarskom praktično presudni za bh. košarkaše.

