Osman priključen reprezentaciji Turske, ali neće igrati protiv BIH!

Košarkaš Panatinaikosa Džedi Osman propustiće večerašnji duel sa selekcijom BIH.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija BiH večeras od 19 časova gostuje selekciji Turske u prvom meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Selekcija Turske ima određenih kadrovskih problema, a na utakmici protiv „zmajeva“ neće igrati kapiten Džedi Osman, koji je zbog povrede propustio i duel Panatinaikosa protiv Partizana.

Osman je priključen reprezentaciji, ali neće igrati protiv BIH, a turski ljekarski tim pokušaće da ga osposobi za duel za Švajcarskom koji je na rasporedu za tri dana.

Selektor vicešampopna Evrope, Ergin Ataman optimista je ne samo pred duel sa BIH, već i za cjelokupne kvalifikacije, pa i dalje.

„Evropsko prvenstvo je iza nas. Naš sljedeći cilje je plasman na Svjetsko prvenstvo. U teškoj grupi smo, a sam prolaz dalje iz ove grupe nije dovoljno jer se ukrštamo sa jakim timovima poput Litvanije i Italije. Osim toga u našoj grupi su Srbija, BIH i Švajcarska. Uvjeren sam da ćemo se kvalifikovati na Svjetsko prvenstvo u Kataru i pokušati da osvojimo medalju kao finalisti Eurobasketa“, rekao je Ataman.

On je u međuvremenu saopštio spisak od 12 igrača za duel protiv BIH, a na njemu su Sehmus Hazer, Jigitdžan Sajbir, Sertač Šanli, Jigit Arslan, Tarik Biberović, Onuralp Bitim, Berk Ugurlu, Furkan Korkmaz, Erdžan Osmani, Erkan Jilmaz, Kenan Sipahi i Omer Faruk Jurtseven.

Kapiten rperezentacije Džedi Osman uprkos povredi govorio je na konferenciji za novinare turskog nacionalnog tima.

"Imamo dvije vrlo važne utakmice. Želimo pobjedama da započnemo tkamičenje u grupi. Utakmica će biti vrlo teška. Bosna i Hercegovina je takođe igrala sjajnu košarku na Evropskom prvenstvu i plasirala se u osminu finala. Domaćini smo i želimo početi pobjedom pred našim navijačima. Nakon toga želimo otići u Švicarsku, tamo pobijediti i startati sa učinkon 2/2", rekao je Osman.