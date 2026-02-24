Cicipas prozvao Ivaniševića: "To što je neko bio vrhunski teniser ništa ne znači"

Stefanos Cicipas odlučio je da javno isproziva Gorana Ivaniševića poslije njihove kratke saradnje i svega što se dogodilo.

Izvor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Stefanos Cicipas i Goran Ivanišević sarađivali su oko dva mjeseca. Oštre riječi bivšeg trenera Novaka Đokovića prouzrokovale su prekid saradnje. I njemu je bilo jasno da Grk nije dovoljno posvećen tenisu, da je u lošoj fizičkoj kondiciji i došlo je do razlaza. Sada je grčki igrač odlučio da ga javno isproziva.

"Osjećam se kao kod kuće sa svojim timom, imam osjećaj da svi pripadaju tamo gdje jesu, nema nikakve tenzije. Imao sam period sa nervozom i novim licima što je stvorilo dosta konfuzije. Žalim zbog određenih odluka koje sam donio gledajući njihove rezultate iz prošlosti. Ono što sam naučio kroz cijeli taj proces jeste da to što je neko bio vrhunski teniser ne znači automatski da može da bude dobar trener", rekao je Cicipas koji će poslijee poraza od Uga Umbera prvi put da ispadne iz top 40 na ATP listi poslije skoro osam godina.

Nastavio je, ne baš toliko suptilno, da proziva legendarnog hrvatskog igrača. Kao da je zaboravio na to da je Goran osvojio titulu na Vimbldonu i da je sa Novakom uzeo dvocifren broj grend slem pehara...

"Ponekad su pravi ljudi za vas oni koji možda nisu bili najbolji, nisu osvajali slemove niti bili legende sporta. Upravo oni mogu da izvuku najviše od vas. Ljudi često misle da mi je potrebno neko veliko tenisko ime da bih unaprijedio svoju igru. Naravno da želim da poboljšam igru na mreži, voleje i defanzivu, ali ne znači da bivši grend slem šampion zna kako to da uradi na pravi način."

Pored oca Apostolosa, pomaže mu i kapiten Dejvis kup tima Grčke Dimitris Hadžinikolau.

"Veoma je vrijedan radnik, pomagao mi je uvijek da radim naporno, da budem posvećen i disciplinovan. Upravo to i tražim", zaključio je Cicipas.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!