Goran Ivanišević ima novi posao: Bivši trener Novaka Đokovića vodi brigu o francuskom teniseru

Goran Ivanišević je sada u stručnom štabu Artura Fisa, mladog francuskog tenisera.

Goran Ivanišević očigledno ima novi posao. Nekada grend slem šampion, a već godinama vrhunski teniski trener sada brine o karijeri mladog francuskog tenisera Artura Fisa.

Ivanišević je nakon rastanka sa Novakom Đokovićem imao nekoliko angažmana, a posljednji je bio pokušaj da trenira Stefanosa Cicipasa. On je ipak na kraju odustao i javno je rekao da Grka može da trenira samo otac Petros. Sada se na turniru u Dohi pojavio u loži Flisa.

Artur Flis ima 21 godinu, trenutno je 42. na svijetu, a u aprilu je bio 14. Zbog pada forme je raskinuo saradnju sa Sebastijanom Grožanom. Od tada radi sa hrvatskim stručnjakom Ivanom Cinkušom, ali očigledno da je sada timu priključen Ivanišević. Vidjećemo da li je to rješenje za stalno, proba ili samo kratkotrajno savjetovanje.

"Veliki šampion, osvajač Slema, trener velikih šampiona, tako da... On mi pomaže ove sezone. Trenutno je proba, ali mislim da je to dobro za mene da imam njegovog iskustvo, igračko i trenersko. Veoma sam srećan što je u mom timu", rekao je Fis poslije meča u Dohi.

Nije mladi Francuz pominjao brojne trofeje koje je Goran Ivanišević osvojio kao prvi trener ili dio stručnog štaba Novaka Đokovića, ali je sigurno i to imao u vidu kada je zaposlio Ivaniševića.

