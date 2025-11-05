Ivanišević se divio Federeru i Nadalu: Pričao da su najveći ikada, a onda je upoznao Novaka

Hrvatski stručnjak Goran Ivanišević dao je jednu "ishitrenu" izjavu 2019. godine.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević imao je šansu da sarađuje sa najboljim teniserom svih vremena, ali ga nije smatrao najbolji 2019. godine kada je upitan ko je GOAT "bijelog" sporta. Hrvatski stručnjak već neko vrijeme nema angažman od kako je završio neslavnu epizodu sa Stefanosom Cicipasom, ali nema sumnje da je vrhunac trenerske karijere već doživio.

Nekadašnji šampion Vimbldona je sa Novakom osvojio sve što se može osvojiti, učinio ga je jednim od najboljih igrača na travnatoj podlozi, a u jednom intervjuu od prije šest godina je rekao kako Rodžera Federera i Rafaela Nadala smatra najboljim teniserima svih vremena.

"Za mene uopšte nije iznenađenje to što su njih dvojica i dalje u vrhu. Zaista je fantastično to što postižu sjajne rezultate u poznim godinama, ali njih dvojica su najveći igrači ikada, tako da me od njih ništa ne iznenađuje", rekao je Ivanišević za "Gazetu delo sport" i uzburkao Srbiju. Ipak, to je bilo prije nego što ih je Đoković prestigao po broju grend slem i masters titula, dok su obojica okončali karijeru sa negativnim međusobnim skorom u odnosu na Srbina.

Đoković se neće zaustaviti

Srpski as nema osvojenu grend slem titulu još od 2023. godine kada je odigrao jednu od najboljih sezona u karijeri, dok je ove godine zaustavljen sva četiri polufinala. Ivanišević smatra da je "nebo granica" za Đokovića koji i dalje juri apsolutni rekord od 25 najvećih titula.

"Kod njega se nikad ne zna. To je takva lakoća pokreta, njemu lopta ide 300 na sat. Pitanje je motivacije, da li je spreman. Ako ovdje osvoji, neće stati na 25, ne može taj… Ja ne znam gdje je poslije Los Anđelesa Olimpijada. Sa njim se nikad ne zna", rekao je Ivanišević tokom ovogodišnjeg Vimbldona.