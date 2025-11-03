logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izvori iz Italije tvrde: Novak Đoković će igrati na Završnom mastersu!

Izvori iz Italije tvrde: Novak Đoković će igrati na Završnom mastersu!

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je odlučio da nastupi na Završnom mastersu u Torinu, navode italijanski izvori.

Novak Đoković će ipak igrati na Završnom mastersu Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Novak Đoković treba da počne takmičenja na ATP turniru u Atini, a prema informacijama iz Italije to mu neće biti posljednji turnir ove sezone. Najbolji srpski sportista pojaviće se u Torinu na Završnom mastersu.

Imao je problema sa povredama na skoro svim turnirima na kojima je igrao Novak ove sezone i bio je prema mngoim informacijama neizvjestan za nastup u Torinu iako ga je po poenima na terenu izborio.

Ipak za "La Politika Nel Palone" je predsjednik Teniskog saveza Italije Anđelo Binagi potvrdio je da italijanski navijači ne moraju da se brinu, da će se Novak pojaviti pred publikom na severu zemlje.

Ko sve igra na Završnom mastersu?

Osim Novaka na turniru će nastupiti Janik Siner i Karlos Alkaraz kao dva vodeća igrača na ATP listi, kao i Aleks Zverev kao trećeplasirani. Iza Novaka stižu Amerikanci Ben Šelton i Tejlor Fric, a posljednji igrač na Završnom turniru je Aleks de Minor. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Završni masters

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC