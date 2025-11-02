logo
Novak se pojavio na terenu, što je značilo samo jedno: Potpuna ludnica u Atini, znao je kako da uzvrati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković odradio je trening u Atini i oduševio navijače koji su skandirali, aplaudirali, pokušavali da se približe što više mogu kako bi napravili fotografiju. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković održao trening u Atini Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković pojavio se na terenu u Atini i izazvao potpuni haos. Čim je kročio na teren navijači su počeli da trče, jure, da rade sve što mogu da uđu na Centralni teren na turniru u grčkoj prestonici. Pošto tribine nisu bile pune, mogli su da se približe skoro do samog terena, koristili su svaku moguću prednost da priđu svom idolu.

Srpski as trenirao je oko pola sata i za to vrijeme je ispraćen ovacijama, skandiranjima, aplauzima. Dovikivali su ga, posebno mališani, htjeli su fotografiju sa njim i uspomenu koju će da pamte. Znao je Nole kako da im uzvrati čim se sve završilo.

Ostao je malo sa njima, podelio autograme, odradio ono što uvijek radi, bez obzira na stanje, rezultat i situaciju. Znao je kako da im se zahvali na podršci koju je dobio.

Ko je bio na treningu?

Pogledajte

00:16
Novak Ðoković trening u Atini
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novaka su na treningu pratili treneri Boris Bošnjaković, fizioterapeut i kum Miljan Amanović, kao i njegov tim menadžer i nekadašnji sparing partner Karlos Gomez Erera koji su bili na terenu.

Oni su tu da pomognu najboljem igraču svih vremena da dođe do 101. titule u karijeri.

