logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šmekerski potez Đokovića: Navijači Panatinaikosa mu zviždali, on poslao poruku "mira"

Šmekerski potez Đokovića: Navijači Panatinaikosa mu zviždali, on poslao poruku "mira"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković se oglasio iz Atine, jedva čeka da turnir počne.

Novak Đoković pozvao navijače na turnir u Atini Izvor: hellenicchampionship/Instagram/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković oglasio se pred start turnira u Atini gde će biti prvi nosilac i pokušaće da osvoji 101. titulu u karijeri. Srpski as je već nekoliko dana u prestonici Grčke gdje je uživo gledao mečeve Panatinakosa i Olimpijakosa, a upravo će mečevi biti odigrani u legendarnoj OAKA dvorani koja je dom atinskih "zelenih".

Uprkos tome što je izviždan od navijača Panatinakosa tokom utakmice Evrolige, poslao im je poruku "mira". Srpski as se nada da će veliki broj ljubitelja tenisa gledati ATP turnir koji se 30 godina nije održavao u u Atini.

"Kalimera Helada. Veliko je zadovoljstvo što sam ovdje u Atini i Grčkoj i što ću igrati pred vama naredne sedmice. Nadam se da ste uzbuđeni kao što sam i ja i svi igrači koji će igrati u Atini, gdje se vraća ATP turnir poslije 30 godina. Veliko je uzbuđenje, ova hala je jedna od najpoznatijih košarkaških hala u svijetu, dom Panatinaikosa, jednog od najboljih klubova u Evropi, istorijsko zdanje i velika je čast da sam ovdje i veoma sam uzbuđen da vas vidim kako ste ispunili tribine i nadam se da ćete gledati sjajan tenis", rekao je Novak.

Šta čeka Novaka?

Novak je slobodan u prvom kolu, dok ga u osmini finala čeka bolji iz duela Alehandra Tabila i Adama Voltona. U četvrtfinalu mogao bi da igra i sa Laslom Đereom, a onda je moguć i duel sa Markom Đironom. Protivnik u polufinalu najboljem igraču svih vremena mogao bi da bude Rajli Opelka, a tu su još i Brendon Nakašima, Fabijan Marožan, Pedro Martinez. 

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC