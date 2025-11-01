"Đoković je pokazao pravo lice": Beker ovo nije očekivao od Novaka, nikada mu neće zaboraviti

Legendarni Nijemac Boris Beker otkrio je ko ga je podržao dok je bio u zatvoru zbog utaje poreza.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Boris Beker još jednom se podsjetio vremena provedenog u zatvoru, a u najnovijoj ispovijesti je otkrio da je ostao bez 99 odsto prijatelja. Ipak, ima onih koji su ga iznenadili i pružili mu neočekivanu podršku tokom najtežeg perioda u životu. Među njima je i Đoković koji je u tom momentu bio na vrhuncu karijere i nije morao javno da istupi na tu temu, ali je to učinio.

Legendarni as je proveo osam mjeseci u zatvoru zbog utaje poraze i velikih dugovanja, dok je prethodno bankrotirao. Nekadašnji šampion Vimbldona nikada neće zaboraviti ono što je Novak uradio zbog njega.

"Dao mi je podršku i utjehu, u tom momentu je bio najbolji igrač na svijetu. Pomogao mi je da prevaziđem jako tešku situaciju, nikada to neću zaboraviti. Lijepe stvari su se dogodile, nisam to očekivao od Novaka i još nekih ljudi", rekao je legendarni Nijemac i dodao:

"Novak je lijepo govorio o meni na konferenciji za novinare. Pružio mi je podršku, nisam to očekivao. Mi smo porodica. U teškim trenucima znaš ko je zaista brižan za tebe, a ko ne", rekao je Beker.

Šta je rekao Đoković?

"Srce mi se slama kada ga vidim kroz šta prolazi. Boris je uvijek bio ljubazan prema meni i mojoj porodici, a imali smo sjajan odnos tokom godina i postigli velike stvari u ovom sportu", rekao je Đoković jednom prilikom.

Nije bilo dovoljno da mu pruži podršku lično, želio je da cijeli svet zna da je u njega, pa je na konferenciji za medije na Rolan Garosu.

"Bio sam u kontaktu sa jednim od njegovih sinova, Noom, i pitao sam da li postoji nešto što bih mogao da uradim, da pomognem, znate, samo da budem tu za članove njegove porodice, znate, jer ne mogu da dođem do njega. Ali, znaš, to je strašno. Ne znam šta da kažem. Mislim, jako sam tužan što neko koga tako dobro poznajem, i naravno, neko ko je legenda našeg sporta prolazi kroz ono što prolazi", rekao je Novak.