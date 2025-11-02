logo
Nije ni počelo, a Novaku Đoković se otvorio žrijeb u Atini

Nije ni počelo, a Novaku Đoković se otvorio žrijeb u Atini

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Srpskom teniseru Novaku Đokoviću se u potpunosti otvorio žrijeb u Atini gdje će ići na 101. trofej.

novaku djokovicu se otvorio zrijeb u atini Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković od ponedjeljka nastupa na turniru u Atini, a već sada je jasno da mu se žrijeb ozbiljno otvorio i da će ovo biti velika prilika da dođe do 101. trofeja u karijeri. Naravno, pod uslovom da bude zdrav, pošto smo vidjeli da se mučio tokom igara u Šangaju, pa Saudijskoj Arabiji...

I prije nego što je počeo turnir, došlo je do "čistke", tako da se povukao Stefanos Cicipas koji je trebalo da bude najveći izazivač za Đokovića, a sada je stigla informacija da je odustao i Karen Hačanov iz Rusije.

Kako izgleda žrijeb za Đokovića?

Novak Đoković će biti slobodan u prvoj rundi, a već u drugoj za rivala imaće Alehandra Tabila. Iako se ne radi o naročito poznatom teniseru, važno je reći da je Đoković od ovog igrača gubio već dva puta. Samo, potrebno je prvo Čileanac da izbaci Adama Voltona koji je autsajder, ali znamo da su iznenađenja na ovakvim turnirima moguća.

U trećoj rundi, što je već četvrtfinale, Đoković bi mogao da igra sa Laslom Đereom, dok su u polufinalu potencijalni rivali Rajli Opelka, Brendon Nakašima, Fabijan Marožan i Pedro Martinez.

Što se tiče druge strane kostura, tamo je svakako najveće ime Lorenco Muzeti.

Podsjetimo, ATP turnir serije 250 koji se igra u Atini je zapravo preseljen iz Beograda, a prije dvije godine je održan u Banjaluci pod nazivom "Srpska Open".

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis Atina

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Tatin smećar, daj sto nula na zaradu, bljak

